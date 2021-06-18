見工要睇信貸紀錄？　環聯：港僱主索取求職者信貸報告次數增8.1%

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-18 11:02

環聯公布，今年首季香港僱主索取求職者信貸報告次數，按年回升8.1%，這反映出就業市場正從疫情衝擊後逐漸復甦。

求職者信貸報告僱主可在招聘及在職時查閱

作為求職者背景調查的一環，僱主可要求查閱求職者的信貸報告，以審核求職者的財務背景，當中包括還款、債務和破產記錄。金融服務、銀行業和保險業等受嚴格監管的行業， 一般需要符合合規要求而進行檢查，核實求職者是否符合其行業工作的監管要求。該檢查可以在招聘時進行，也可以於在職的任何時候再次檢查。

數據顯示，在香港約有8成僱主進行背景調查時要求查閱求職者的信貸報告。不論職位要求的資歷、薪酬高低，查閱信貸報告日益成為僱員的應聘要求。儘管這主要是金融行業的要求，惟各行各業的僱主在過去10年逐漸將查閱信貸報告列為招聘條件之一。

數據顯示，在香港約有8成僱主進行背景調查時要求查閱求職者的信貸報告。（資料圖片）

最好保持6個月穩健信貸紀錄

查閱求職者信貸報告普遍發生在哪些職位？報告指出，一般適用於高層職位，但要求對銀行櫃員（tellers）、交易員、從事客戶關係和樓宇按揭等前線人員也日漸普及；此外，有機會接觸敏感資料的職位如財政資訊，或在公司掌管某種財政責任的職位如資訊科技部門、 人力資源部門、 會計及秘書 ，僱主在招聘時也要求查閱信貸報告。

環聯香港個人業務總監傅潔德表示，信貸報告日益成為僱主評估求職者的可靠參考資源，對僱主而言， 求職者保持良好的信貸紀錄、準時還款、避免過度借貸以及避免僅償還最低還款額（min pay）均是可信的指標。對求職者而言，保持六個月的穩健信貸紀錄或可提升其信貸評級，從而增加獲聘於理想職位的機會。