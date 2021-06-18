壹傳媒續停牌　毛記飆逾4%　梁振英fb發文：今天蘋果日報很正常

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-18 12:24

國安處昨晨拘捕5名《蘋果日報》董事，指涉嫌違反《國安法》第29條 「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。壹傳媒（0282）昨日早上宣布停牌。停牌前股價報0.29元，市值為7.65億元。今晨（18日）網上有網民聲援壹傳媒，籲今日購買《蘋果日報》。

壹傳媒今早繼續停牌，至於毛記葵涌（1716）今早亦繼續炒上，最新報4.2%，報1.23元；其他媒體股如明報母公司世界華文媒體（0685）回吐逾7%，報0.3元；萬華（0426）無升跌，報0.17元；東方報業（0018）漲1.6%，經濟日報（0423）無升跌，報1.2元。

「今天的蘋果日報很正常」

全國政協副主席、前特首兼壹傳媒小股東梁振英今早在其Facebook發帖文指「今天的蘋果日報很正常」，提到蘋果「四大張馬經，一大張波經，中國的成就繼續不放在眼內，神舟十二號創舉放在A20版，連圖片一共7吋乘4吋。」

帖文又指，「最正常的是一版十二欄的專欄作者，沒有開天窗，沒有為蘋果伸寃，總之識得睇路，當昨天的事沒有發生過，如下。最不正常的是四大版的娛樂版── 一眾娛樂圈女性一反常態，穿得密密實實。看來娛樂版的員工已經走得七七八八。」