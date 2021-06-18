美聯儲轉鷹　油價升穿70元　奈雪的茶首日孖展旺場│巨子一周精選

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-06-18 16:33

本港IPO市場轉旺，繼新股時代天使（6699）上市首日急升1.3倍，榮登本港第二大賺錢新股，一手大賺45600元後，緊接而來的，是在深圳起家的網紅茶飲公司奈雪的茶（2150）開始招股，入場費9,999.76元，招股首日早上，孖展認購額已經錄得190多億元，超額38倍。

在深圳起家的網紅茶飲公司奈雪的茶(2150)開始招股，入場費9999.76元(資料圖片)

宏觀市場方面，美聯儲本周議息，取態意外由鴒轉鷹，鋪路今年開始縮減買債，基金界人士預期，最快第四季開始。另外，國際油價升勢持續，升破70美元，原油供不應求的局面能否持久?從宏觀市場、商品價格至新股企業資訊，請點撃下文連結。

1、聯儲局放鷹 基金分析：第四季料開始減買債 籲減美股轉買周期股

基金分析指，聯儲局今次給予鷹派語調，料減債將在第四季度開始，並籲減持美股，轉買周期股。(按連結閱讀全文)

2、聯儲議息前銀行股偷步挫 中銀三連跌 專家教路收息選呢間

本港銀行股近期股價走弱，背後的原因亦是和基準利率走勢有關……(按連結閱讀全文)

3、國際油價飆升 供不應求的局面能持久嗎｜巨子點評

不斷高企的油價正在增加各國和石油生產商們提高產量的動力。畢竟，原油供不應求只是經濟復甦下的暫時現象……(按連結閱讀全文)

4、奈雪的茶明日招股「茶飲第一股」機構熱捧估值達400億｜企業熱評

與多數茶飲行業競爭者不同，目前奈雪所有門店均為直營店。這也意味着前期更高的加盟費用，因此，從赴港上市傳言開始，圍繞奈雪的茶能否盈利的問題就一直沒有停止。(按連結閱讀全文)

5、時代天使IPO｜牙齒隱形正畸第一股招股 毛利超70%比肩「茅台」

在如今的「顏值經濟」下，隱形牙套身影出現得越來越密集了，而與之相關的牙齒矯正商也如雨後春筍逐漸冒頭。(按連結閱讀全文)

6、蘇寧生死局：重要股東被強制平倉 國資入股存疑｜企業熱評

全力保債的結果就是顧此失彼，從蘇寧易購股價的表現來看，投資者似乎已對蘇寧失去信心……(按連結閱讀全文)