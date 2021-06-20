市場Risk On！　譚朗蔚料港股下關挑戰29400　邊隻科技股最值博？

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-06-20 09:00

港股上周在聯儲局議息後見支持，上周跌40點，報28801點，力守二萬八關，分析指，港股跌至28200水平後急彈，該水平料有支持，下站挑戰29400關，二線科技股更是當炒，值得留意。不過，內房股則要小心，其下跌風險未完。

美國聯儲局調高今年經濟和通脹預測，並預料最快在2023年加息兩次。富昌證券聯席董事譚朗蔚接受訪問時表示，聯儲局給予明確的方向，港股跌至28200水平並急彈，連續兩日陽燭上升，可見低位見承接，恒指先看29400水平阻力，突破後再看30100水平。

上周五恒指科指升1.8%，舜宇（2382）大升6.9%，報228.6元，挑戰241.8元，微盟（2013）升7.8%。「目前債息回落，大市屬安全，科技股更見上升，資金由舊經濟轉至新經濟股屬市場逐險（risk on）」。譚朗蔚認為，現時資金重回科技股，料屬投資風格轉變，是過去3個月未見過的事。選股方面，舜宇、瑞聲（2018）、閱文（772）等強勢股屬追貨對象，先吸納明顯跑出的股份，而騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）則料會跟升，但卻會跑輸。

譚朗蔚認為恒指先看29400水平阻力，突破後再看30100水平。（高仲明攝）

二線科技股炒起 舜宇升近7%挑戰前頂

宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒接受訪問時認為，雖然儲局放鷹，加上人民幣向下，但港股未見太驚，在28200水平見支持，「雖恒指重上50天線（約28734點），但料未必能突破，料29000至29300區會有阻力」。他指，美股除納指外，道指和標普表現一般，相信港股要待美股四巫日之後才見方向。

林嘉麒認為，科技股雖彈高，料資金重回美國科技股較香港的更為明顯，「資金對香港科技股始終有戒心，監管一日未完令資金不敢大舉流入。」他指，目前二線的科技股較佳，例如京東（9618），當負面因素消除後，下一浪有條件上升。除了平台經濟外，手機設備股舜宇和瑞聲、晶片股，以及科技相關的微盟（2013）亦見資金買入，值得留意。

A股方面，上周力守3500關，譚朗蔚表示，現水平甚為重要，希望能企穩，如不能回穩，反倒阻礙港股突破。林嘉麒則認為，因人民幣下跌及經濟數據差，A股下周或下試低位，惟料7月待企業業績後，可再重新發力。

林嘉麒認為，人民幣下跌，同時美國議息後，市場對內房重新計算其融資成本，均令內房股價受壓。（資料圖片）

恒大破底再跌5% 兩招應對內房下跌

內房受「三道紅線」監管，行業進行去槓桿，恒大（3333）股價更是反覆破底。林嘉麒指，內房下跌因人民幣下跌，債市對其更是敏感，同時美國議息後，市場對內房重新計算其融資成本，股價將受壓。「債務重、槓桿大的內房股將首當其衝，需要減持，而持有龍頭、債務不太重的內房，則無需急於沽貨，宜設下止蝕位並分批沽出，以減持應對股價下跌，因今年不少內房銷售不錯，至今完成目標也有三成以上。」

譚朗蔚則認為，內房面對要調控，加上美元升值對負債重的內房成利淡因素。他籲投資者宜選物管先於內房。