抗通脹買黃金？　殊不知已淪商品界「藍燈籠」｜鄭昆侖

撰文： 鄭昆侖 最後更新日期： 2021-06-20 09:30

愈來愈多人開始擔心通脹來臨，因此尤其是自今年5月份市場內多了人談及種種抗通脹的投資工具，包括抽iBond、買商品股、甚至買黃金。不過，筆者認為這些方法未必奏效。iBond 2021的重點是估計香港CPI高過2%，但問題是中港兩地政府或有意壓低CPI。市場內有不少人見到中國5月份CPI僅按年上升1.3%便以為是好消息（原因是美國CPI已上升至5%），但很多人並未認清同月PPI已大升至9%水平，其實是一個十分利淡的訊號。

換句話說，在中國的製造商，以及下遊資源企業沒法有效地將高成本轉嫁至客戶。看官只要有炒開鞍鋼（0347）、江西銅（0358）、理文造紙（2314）等股份，應該會理解到這個只許PPI上升，不許CPI大升的政策對企業有多大的殺傷力。至少，部份炒家以及投機者自從5月底以來開始意識到相關的風險。5月10日江西銅的股價仍是22.8港元，而最新的股價已回落至15.3港元。

2019年4月，拜登宣佈參加隔年的美國總統大選，並成功獲得黨內總統候選人提名。 2020年11月，拜登與賀錦麗搭檔在大選中擊敗時任總統當勞·特朗普和副總統米高·彭斯，於2021年1月20日正式就任，成為就任時年齡最大的總統。（美聯社）

拜登勝選 金價即失威

自2020年年底以來，坊間時不時有專家推介買金。他們的論據是美國進行大量QE，因此買黃金可以保值。類似的論點也套用於樓市。不過，如果夠貼市的話其實很清楚自2020年11月美國拜登勝選之後就已大量拋售黃金。

於2020年首季買入黃金的理由是，當時美聯儲推行無限量QE。再者前美國總統特朗普當時應對疫情的差勁表現，亦引證其失治的事實。為了自保，當時的Smart Money不是買金買銀，便是持有瑞郎、日圓。當然，無限量QE亦一度推高科網股的股價。

但問題是，拜登勝選之後其實美國已出現了「換莊」的情況。最笨的一群人在今年1月份仍在以為特朗普翻盤有望。情報收得最深入的Insiders早在2020年8至9月份便知道美國將會「換莊」。筆者不算是最笨的一群，亦不算是最神通廣大的Insider，因此在11月底才確認美國「換莊」的事實。

只要有留意美國藥廠Pfizer（PFE US）在拜登勝選後不久才公佈COVID-19疫苗的推出，有些少政治Sense便明白美國的精英階層早就聯手「拉」特朗普下台。若望一望金價何時見頂，又或是美國10年期債息何時見底，便可以推測到美國的精英階層何時認定特朗普敗選的時機。不用翻查，筆者就跟你們說這個轉角位正正出現在2020年8月中。當時美國10年期債息大約是0.55%，而金價見每安士2,060美元。

截至6月19日，黃金期貨收報每盎司1,764美元。﹙資料圖片﹚

金礦股表現早「不太對路」

換句話說，早在去年8月份不少勢力人士已想出了Plan A、Plan B、Plan C如何迫使特朗普下台。當然，這麼大的計劃一定涉及不少人物。因此，有人開始在2020年8至9月開始拋售債券、黃金，亦不足為奇。

至於一個普通人，最快確認金價見頂的時候很可能是2020年9月底。不是因為普通人能預知特朗普會在11月底敗選，而是最快是2020年9月月底金價呈現「應升但不升」的情況（反而破位向下跌穿1,930美元這個技術大位）。截至6月19日，黃金期貨收報每盎司1,764美元。

類似的情況也套用於北美金礦股Barrick Gold（GOLD US）身上。尤其自2020年9月21日股價開始跌穿大型上升軌（當時股價約為28.2美元），亦是一個利淡黃金的訊號。截至周五（18日），Barrick Gold收報僅20.75美元。即使在香港上市的山東黃金（1787），「應升但不升」反而轉向弱勢的時機也是2020年9月底，而當時股價水平大約是20港元。心水再清的投資者有可能早在去年8月中（股價約22港元）便感到不太對路。山東黃金最新的股價水平僅是14.1港元。

市場最美好的事情往往是提供了不少的警號，又或者是明顯的入市訊號。只要炒家用心去觀察，便可以及時華麗轉身。重點不是要執著於在最高位沽貨，而是正當市場發出了「應升但不升」等等的訊號就要懂得自己「執生」。

圖中為現年90歲的巴菲特，信奉「價值投資法」，投資哪種產業的股票該產業就會走紅，因此巴菲特被眾多投資人尊稱為「股神」。（資料圖片）

巴菲特買金 老貓燒鬚

順帶一提，Barrick Gold相關的交易其真可以引證出股神Warren Buffett已經跟美國的權力核心步伐愈來愈不一致。Warren Buffett的投資旗艦Berkshire Hathaway在2020年8月公佈於6月底之前已買入Barrick Gold（估計買入價約為25-26美元左右）。Berkshire Hathaway之後在2021年2月份的申報文件中公佈在2020年年底前沽出該股份（估計沽出價約為22至24美元左右）。這暗示股神的黃金資產操作像是「麻麻地」。

可以這樣說，尤其是自2020年9月至11月期間，黃金已不知不覺由龍頭商品（Leading Commodity）降格至龍尾商品（Most-Laggard Commodity）。用再俗的術語表達，亦即是因為美國出現大轉莊，黃金已淪為商品界別的「藍燈籠」。一旦「藍燈籠」高掛，就等同大部份商品至少中線炒完。

「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師