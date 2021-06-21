騰訊大股東Naspers：仍是騰訊的長期投資者

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-06-21 15:35

騰訊控股（0700）股東Naspers表示，仍是騰訊的長期投資者。

4月初，騰訊大股東Naspers減持近1.92億股，套現1,141.75億元。

4月8日，騰訊控股發佈公告稱，公司接獲Prosus（由Naspers擁有大多數股權及本公司控股股東）知會，其全資附屬公司MIH TC已於2021年4月8日與配售代理訂立配售協議，內容有關按總代價1,141.75億元，出售合共1.92億股股份，佔已發行股份總數約2%。

公告表示，緊接出售事項前，Prosus間接持有29.61億股股份，佔已發行股份總數約30.86%。緊隨出售事項完成（預期於2021年4月12日作實）後，Prosus將間接持有27.69億股股份，佔已發行股份總數約28.86%，而Naspers、Prosus及 MIH TC將不再為本公司控股股東。

Prosus方面表示，計劃利用出售這些股票所得收益，來提升公司的財務靈活性，從而進一步投資於成長型企業。此外，也將用於一般性企業用途。

Prosus方面稱，已將出售股票的計劃告知騰訊，騰訊對此表示理解和支持。Prosus同時承諾，至少在未來三年內，不再出售任何騰訊股票，這也符合其對騰訊業務潛力的長期信念。Prosus還表示，其對騰訊的承諾依然堅定不移。通過出售這一小部分股票，Prosus計劃為其核心業務線和新興業務的持續增長提供資金，並進行互補性收購。