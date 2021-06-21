中電信派息有望增四成　葉尚志：7厘息買電訊股好過內銀

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-06-21 18:33

中電信（0728）擬增加派息比率至不少於六成，意味今年度派息料增約四成，股價今日大升11.1%，報2.59元。第一上海首席策略分析師葉尚志接受訪問時認為，收息的投資者宜買電訊股更勝內銀，而中電訊可上望3元。

另外，今天一眾中資電訊股也逆市上升。中移動（0941）升近2.8%，報48.65元，中聯通（0762）升約1.7%，報4.2元。

中電信股價今日大升11.1%，報2.59元。（資料圖片）

中電信擬今年度派息比率增至不少於六成

中電信今日大升，主要是集團擬增加派息比率，變相增派息。中電信公布，同意今年度以現金方式分配的利潤不少於股東應佔利潤的60%，A股發行上市後三年內，每年派息逐步提升至股東應佔利潤的70%以上，並自2022年起宣派中期股息。

中電信過去三年派息比率均逾四成，集團去年每股派息0.125港元，以去年人民幣兌港元為1.1875計，派息比率約為40%。如今上調派息政策，對「好息」投資的投資者絕對是好事。

中電信擬今年度派息比率增至不少於六成，意味派息則料增約四成。

今年派息料增四成 明年股息率逾7厘

中電信擬公開發行A股數量不超過120.9億股，即是在超額配售選擇權行使前，不超過本次A股發行後公司已發行總股本的13%。假設超額配售選擇權未獲行使，A股發行完成後，包括H股及內資股的總股本增至930.25億股。

據彭據綜合計算，中電信今年預計盈利為228億元（人民幣‧下同），按年升9.4%，2022年盈利增6.3%至242.5億元。如以930.25億股作計算，今、明年度每股盈利料約為0.245元及0.26元。再以派息比率60%計算，每股股息為0.147元（約0.176港元）和0.156元（約0.187港元），意味今年度派息料增約四成。以今日收市價2.59元計，今年股息率約6.8厘，明年股息率達7.2厘，屬高息之選。

葉尚志指出，資金流入中資電訊股避險，中電信有機會再衝高少少，目標價可看3元至3.1元。

葉尚志：中資電訊勝內銀 中電訊上望3元

第一上海首席策略分析師葉尚志接受訪問時指出，市場預料美國提早加息，資金流入中資電訊股避險，「中電信有機會再衝高少少，市場存避險情緒。加上，中電信過去半年走勢相對落後，目標價可看3元至3.1元。」

問及同樣高息的內銀，兩個板塊應如何選擇？葉尚志表示，內銀雖然高息，但受半年結及中國政策所限制，認為目前宜吼中資電訊股，而如欲買內銀的投資者，宜待半年結後再部署。據彭博綜合預測，工行（1398）、建行（0939）及中行（3988）今年股息率料為6.8厘、6.8厘及8.9厘。