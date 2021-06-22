Bitcoin｜虛擬貨幣遭致命重擊：央行重磅出手　六大機構緊急發聲

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-06-22 10:30

一夜之間，比特幣等加密貨幣遭遇連環暴擊。繼礦機被中國地方政府直接斷電後，中國央行又祭出大殺器，直接約談工商銀行、建設銀行、農業銀行、支付寶等部分銀行和支付機構，要求不得為相關活動提供賬户開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。

券商中國6月22日報道，在中國央行公告發布後，比特幣迅速跳水，盤中跌幅一度逼近10%，並跌破32,000美元；以太坊一度跌超10%，跌破1,900美元；幣安幣、艾達幣跌超5%，狗狗幣跌近16%，瑞波幣跌超8%。相較於2021年內高點，比特幣、以太坊等虛擬貨幣跌幅均超過了50%。

截至6月22日早間發稿，比特幣報31,567美元，跌11.3%。

在被約談後，各大銀行紛紛發佈聲明，與虛擬貨幣「劃清界限」。聲明稱，禁止使用公司服務開展比特幣等虛擬貨幣交易。一經發現將立即採取暫停相關賬户交易、終止金融服務等措施。

支付寶也回應稱，堅決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關的業務活動。一旦發現商户從事虛擬貨幣交易，將其納入黑名單，禁止後續合作。

央行重磅出擊

6月21日下午，人民銀行發佈消息稱，近日人民銀行有關部門就銀行和支付機構為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題，約談了工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業銀行和支付寶（中國）網絡技術有限公司等部分銀行和支付機構。

據中國人民銀行官網消息，為深入貫徹中共中央、國務院有關決策部署，落實國務院金融委第五十一次全體會議精神，打擊比特幣等虛擬貨幣交易炒作行為，保護人民羣眾財產安全，維護金融安全和穩定，近日人民銀行有關部門就銀行和支付機構為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題，約談了工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業銀行和支付寶（中國）網絡技術有限公司等部分銀行和支付機構。

人民銀行有關部門指出，虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經濟金融正常秩序，滋生非法跨境轉移資產、洗錢等違法犯罪活動風險，嚴重侵害人民羣眾財產安全。各銀行和支付機構必須嚴格落實《關於防範比特幣風險的通知》《關於防範代幣發行融資風險的公告》等監管規定，切實履行客户身份識別義務，不得為相關活動提供賬户開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。

各機構要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金賬户，及時切斷交易資金支付鏈路；要分析虛擬貨幣交易炒作活動的資金交易特徵，加大技術投入，完善異常交易監控模型，切實提高監測識別能力；要完善內部工作機制，明確分工，壓實責任，保障有關監測處置措施落實到位。

參會機構表示，將高度重視此項工作，按照人民銀行有關要求，不開展、不參與虛擬貨幣相關的業務活動，進一步加大排查和處置力度，採取嚴格措施，堅決切斷虛擬貨幣交易炒作活動的資金支付鏈路。

比特幣等虛擬貨幣紛紛暴跌

在央行公告發布後，虛擬貨幣價格迅速跳水，比特幣盤中跌幅一度逼近10%，並跌破了32,000美元；以太坊一度跌超10%，跌破1,900美元；幣安幣、艾達幣跌超5%，狗狗幣跌近16%，瑞波幣跌超8%。

比特幣家園數據顯示，過去24小時，加密貨幣市場爆倉人數超過17萬人，爆倉金額超過65億元人民幣。