內銀明言不提供涉虛擬貨幣交易　Bitcoin等虛擬貨幣大挫

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-06-22 09:12

內地早前出招針對虛擬貨幣交易問題，約談多間銀行及支付機構，多間銀行其後宣布不再為客戶提供涉及虛擬貨幣的服務。

建設銀行（0939）宣布任何機構及個人，不得在該行開立的賬戶用於虛擬貨幣的交易資金充值及提現﹑購買或銷售相關交易充值碼等活動，不得通過在該行開立賬戶劃轉與虛擬貨幣交易相關的資金。

工商銀行（1398）宣布，任何機構及個人不得利用該行賬戶﹑產品﹑服務﹑渠道進行代幣發行融資及「虛擬貨幣」交易。

興業銀行（上海﹕601166）公布，任何機構與個人不得將在該行開立的賬戶用於虛擬貨幣的交易資金充值及提現﹑購買及銷售相關交易充值碼等活動，不得通過該行賬戶劃轉相關交易資金。

郵儲銀行（1658）同樣公布，任何機構及個人不得利用該行賬戶﹑產品﹑服務﹑渠道進行代幣發行融資及「虛擬貨幣」交易。

此外支付寶表示，將監控查涉及虛擬貨幣的交易行為，一經發現立即封堵。

多種虛擬貨幣價格皆急挫，Bitcoin（比特幣）最新報32,093.71美元，跌9.7%，以太幣最新報1,930.46美元，跌13.72%，瑞波幣最新報0.607825美元，跌20.84%。

至於在美國掛牌的虛擬貨幣交易所Coinbase，收市報222.6美元，跌2.9%。