《蘋果日報》停刊｜壹傳媒高峰期年收入36億　2016年成業績分水嶺

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-23 19:38

壹傳媒（0282）自6月18日起停牌，而旗下的《蘋果日報》明日（24日）出版最後一份報章。壹傳媒旗下刊物於上世紀90年代出現，大幅改變香港傳媒生態，資深傳媒人、《蘋果日報》前總編輯鄭明仁更稱「以前印報紙、等於印銀紙」。可是早年過於進取的投資策略，及傳媒整體行業出現新變化，導致近年壹傳媒業務陷入困難，收入連年下跌之餘，更從2016年財政年度起，連續5個財政年度虧損，累計虧損19.5億元，成業績明顯分水嶺。

壹傳媒早於上世紀90年代初開展傳媒行業，於1990年3月發行雜誌《壹週刊》，及至1995年6月20日《蘋果日報》創刊，以兩元割喉式減價促銷。其破格的版面設計，以及發動價格戰以挑戰當時市面上的主流報紙，令到當時傳媒行業出現翻天覆地轉變。上世紀90年代，更被視為香港報業的黃金時代，《蘋果日報》、《東方日報》曾主導市場。當年《蘋果日報》的創刊廣告，作為創辦人的黎智英還親身上陣，片中被插多箭，並稱：「每日一蘋果，冇人呃到我」。

1995年《蘋果日報》創刊廣告，黎智英粉墨登場，作風大膽。（Youtube截圖）

收購百樂門出版 借殼上市

《壹週刊》及《蘋果日報》一直由黎智英私人持有，一報一刊成為上市公司旗下資產及業務，源自於其本人在1999年入主陷入財困的百樂門出版。他於1999年透過向百樂門出版注入蘋果網站後，取得控制性股權，並改名為壹傳媒。於2001年10月，成功將《壹週刊》及《蘋果日報》等注入，變相「借殼上市」。

早年《蘋果日報》等刊物銷量理想，促使壹傳媒收入節節上揚。可是翻查近年壹傳媒業績，發現公司收入於2012年3月底止財政年度達到36.02億元高峰後，便持續向下。更從2016年度起連續5個財政年度虧損，累計虧損19.5億元，近十年來虧損累蝕超27億元。

壹傳媒近10個財政年度營運數據，當中《蘋果日報》平均日銷取自每年下半年銷情，19年及20年則是全年銷情。（01製圖）

香港推《爽報》添營運壓力

在2011至2014年財政年度，壹傳媒每年收入逾30億元，不過在2011至2013年3月底止，連續3個財政年度虧損，其中在2013年財政年度虧損金額達9.68億元。在2014至2015年財政年度連續兩個財政年度錄得盈利後，從2016年度便連續5年錄虧損。

2011年對壹傳媒而言，屬不忽略的一年。於2006年，壹傳媒在台灣推出免費報《爽報》，引起不少回響。《爽報》在2011年9月亦於香港發行，期望以輕鬆報道手法，及利用QR Code來閱讀內容等當時較新穎方式，以及增加讀者數目，提升廣告收益。可是在創刊初期因內容被指有不雅成份，無法進入學校，《爽報》發展受阻。加上更多媒體推出免費報紙，最終香港《爽報》在2013年10月21日起停刊，台灣《爽報》在2018年8月31日起停刊。

壹傳媒收入下降，與旗下報刊銷量下跌不無關係。其中《蘋果日報》日均銷量從2011年財政年度的26萬份，持續降至2020年度的8.8萬份。同系的《壹週刊》及《飲食男女》等雜誌，為削減成本先後退出紙本發行。加上出售台灣電視業務，整體業務規模縮減，集團員工亦從5,000多人減至2,000多人。

面對紙本刊物銷量下降，壹傳媒積極拓展網上訂閱業務。據公司截至去年9月底止的2020至2021年財政年度中期報告指出，來自訂閱收入為2.2億元，訂戶數目為63萬。

蘋果日報最快明天停運，市民早前冒雨繼續購買蘋果日報以示支持。（梁鵬威攝）

《蘋果日報》有緣再會

除了經營壓力，國安法出台，卻令公司面臨資金危機。保安局於6月18日引用《港區國安法》，拘捕5名公司高層，及凍結《蘋果日報》旗下三間資產1,800萬元。面對官方突凍結資產，多名員工先後離職，該報財經組於6月22日凌晨起率先停止更新，而《蘋果日報》於明日（24日）發行最後一份報刊後停刊。

《蘋果日報》停刊，恐令停牌中的壹傳媒，復牌機會減低，據聯交所《上市規則》規定，倘主板上市的公司未能維持足夠的業務運作或資產，聯交所便可根據指引決定是否能將其停牌或除牌，若主板公司因業務運作或資產問題而致連續停牌18個月，聯交所可取消該公司的上市地位。因此，有分析指，在失去主營業務後，壹傳媒可能因業務或資金問題，遭聯交所取消上市地位，又或因停牌超過18個月，而被取消上市地位。