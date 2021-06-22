「理財通」年產近39億手續費　多間銀行將受惠　滙豐、渣打齊備戰

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-22 17:58

「跨境理財通」即將出台，據《彭博》報道，滙豐控股（0005）和渣打集團（2888）等全球銀行正在加大招聘力度，以抓住中國最新的市場開放機遇，即「跨境理財通」計劃，並料每年可帶來近5億美元（約38.8億港元）的手續費。

下半年將啟動的「理財通」計劃將允許深圳等9個中國南方城市的銀行客戶跨境投資香港，從而進一步整合1.7萬億美元（約13.195萬億港元）的大灣區經濟。

據彭博行業研究估計，該計劃或將為全球銀行以及包括中國銀行在內的本土競爭對手開放每年30億元人民幣的手續費收入。

據《彭博》報道，滙豐控股（0005）和渣打集團等全球銀行正在加大招聘力度，以抓住中國最新的市場開放機遇，即「跨境理財通」計劃。（資料圖片）

滙豐、渣打招兵買馬齊備戰

渣打駐香港的亞洲消費者、私人和商業銀行業務負責人Samir Subberwal稱，渣打認為南向投資尤其蘊含「巨大的機遇」，因為內地投資者投資全球財富產品的渠道不及香港居民，料至多將有100萬名客戶考慮進行南向投資。該行未來五年將為其亞洲財富管理業務招聘或晉升3,000名經理。

滙豐大灣區負責人Daniel Chan表示，正在全力備戰該計劃，並香港招聘300至400名員工。其香港子公司恒生銀行（0011）的策略和規劃主管Gilbert Lee稱，該行已經投入大量資源，為該計劃做好準備。

報道又指，銀行想要加入該計劃，需要在中港都有分行，或者與另一家銀行合作。再加上疫情導致的旅行限制，內地銀行可為內地投資者提供「南向通」投資戶見證開戶服務，但沒有提及給希望投資內地的香港投資者提供類似選擇。

彭博行業研究分析師Francis Chan稱，工商銀行（1398）等中國四大銀行，滙豐及恒生銀行可能從該計劃中受益最大，因為這些銀行在大灣區網絡龐大。

投資基金公會料200至300隻香港基金可透過「理財通」銷售。（資料圖片／通訊社）

投資基金公會料200至300隻香港基金可透過「理財通」銷售

目前理財通只限在港註冊，且中低風險級別基金產品。內地居民初期將面臨100萬元人民幣的在港投資額度限制，意味著它將針對普通有錢人而非超級富豪。香港投資者基金公會表示，現時在港註冊基金約600隻，本港約200至300隻香港基金可透過「理財通」銷售。

公會主席鄒建雄表示，大灣區合資格基金投資者數目為本港的數倍，相信計劃推出一段時間後，整體額度可以由起初的1,500億元人民幣再增加，基金公司亦將增加對香港及大灣區的策略性投資。

另外，公會早前委託第三方機構進行調查，發現95%受訪內地居民有興趣透過理財通購買香港基金產品，預期每年投資回報平均13%。

畢馬威駐香港合伙人Paul McSheaffrey認為，鑒於該計劃的初期限制，不會在短期內帶來巨大收益，但從中期來看，隨著產品增加、投資額度上升，好處將逐漸顯現。