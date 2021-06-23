卓悅風波｜新舊主內鬥之際　有員工呻存貨不足　且被要求轉做KOL

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-06-23 17:10

零售化妝品店卓悅（0653）早前易手，創辦人葉俊亨出售手上逾九成股份予第二大股東陳健文。不過，公司近日傳出糾紛，一方面，新舊主在錢銀方面爭議不斷，終對簿公堂，另一方面，公司易手後，營運亦屢傳出現一些狀況，包括傳出拖欠租金、貨款及裁員等。

現職員工呻存貨不足

有現職資深卓悅員工向《香港01》透露公司最新的營運情況，大呻公司支援不足，如有分店冷氣損壞後，無人前來修理，員工要「捱熱」上班。此外，她亦質疑公司因無找供應商數，致使存貨不足，「連想入多個眉鉗都唔得，問我哋點解要入貨，咁冇貨賣點做生意？我哋靠跑數出糧，得好低底薪」。

翻查資料，卓悅早前被創辦人葉俊亨的妻子鍾佩雲入稟追討逾4,000萬元的貸款，涉2018年9月至2020年6月期間，向卓悅附屬卓悅化粧品批發中心借出多筆貸款，現入稟要求答辯人歸還餘額共4,430萬元，或作出賠償，兼須付利息及訟費。此外，卓悅最近半年亦頻頻傳出拖欠供應商貨款、欠租等消息。

卓悅易手後，新舊主對簿公堂，涉及錢銀轇轕 。（資料圖片）

被指要求員工「轉型」做KOL

另一邊廂，該名員工又指，公司曾要求售貨員「轉型」做KOL在網上營銷，甚至提出改合約，鼓勵有興趣的員工轉為合夥人，自負分店盈虧。「我哋只係普通打工仔，無啦啦要幫公司孭數？唔知算唔算特許經營，最後無出新合約，因為無乜人有興趣」。

卓悅回應《香港01》有關查詢時指，為配合公司「新零售消費 + 科技」業務發展的大方向，公司正進行優化人力資源架構，積極配置零售及科技專才，打造「生活百貨」的經營模式。目前，公司業務營運、銷售及採購一切正常，如有投資者需留意之消息，公司將以公告形式發佈。