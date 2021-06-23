Bitcoin｜比特幣跌破3萬後　逾25萬人爆倉　金額超11億美元

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-06-23 08:44

Bitcoin周二大幅震盪，自2021年1月以來首次跌破3萬美元，並抹去2021年以來漲幅後又收復盤中失地。

綜合媒體報道，近期，伴隨着中國監管部門連續出拳強化對比特幣的監管，比特幣連續下跌。比特幣2020年上漲三倍後，2021年初的價格在2.9萬美元左右。

比特幣在22日紐約交易時段結束時小幅上漲，報3.29萬美元，此前一度重挫12%。24小時交易的比特幣繼續狂野走勢，截至23日凌晨發稿，比特幣價格短線上揚站上3.2萬美元，較此前2.9萬美元的日內低點漲超10%，但仍較4月中旬6.5萬美元左右的歷史高點下跌超過50%。

CoinDesk數據顯示，在過去24個小時裏，比特幣價格最高觸及3.3248萬美元，最低觸及2.8815萬美元。CoinDesk追蹤來自於Bitstamp、Coinbase、itBit和Bitfinex等加密數字貨幣交易所的價格。

在過去24個小時裏，共有257,413名加密貨幣投資者爆倉，總爆倉金額達11.27億美元，其中比特幣投資者的爆倉金額為5.31億美元。

與此同時，其他加密貨幣也紛紛遭遇重創。以太幣跌近14%，至1,730美元，創下一個月新低；瑞波幣跌近23%，至0.53美元；狗狗幣暴跌近25%，至0.17美元。

加密資產管理公司Valkyrie Investments的研究主管Sean Rooney表示，這預示着交易者未來幾周內可能仍身處波濤洶湧的加密貨幣市場。

技術圖形觀察者預計，上周未（6月19日及20日）能收復4萬美元的比特幣在跌破3萬美元之後，可能很難在2萬美元區間找到支撐。不過，在本周二（6月22日）之前，比特幣2021年至少有五次跌破3萬美元后又收復該水平。