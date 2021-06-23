孵化口紅一哥李佳琦及網紅薇婭金蛋成功　經理人公司擬赴美上市

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-06-23 09:24

隨着直播電商市場競爭加劇，中國兩位最熱門網紅背後的孵化器正在為首次公開募股（IPO）做準備。

《新浪財經》報道，知情人士透露，「口紅一哥」李佳琦背後的上海經紀公司美腕正在招聘一位首席財務官，為可能的美國上市做準備。其中一位知情人士説，合鯨資本和德同資本投資的這家公司考慮上市融資3億美元。

另據知情人士透露，中國第一網紅薇婭所在的杭州謙尋文化也在計劃IPO。這位不願具名的知情人士説，得到馬雲（阿里巴巴創始人）的雲峯基金支持的謙尋文化可能會在海外上市。

直播電商是中國最大、最具活力的網路領域之一，這兩個IPO有望進一步刺激這個行業的井噴。阿里巴巴2016年作為營銷工具而開創的直播電商，已經從電視購物的在線版本演變成一個24小時高質量娛樂、滑稽搞笑和促銷噱頭組成的混搭，極具中國特色，每年產生1,490億美元的銷售額。像薇婭和李佳琦這樣的頂級帶貨網紅已經成為名人，擁有數億粉絲，但該行業的財務和業務結構仍處於起步階段。

兩家公司的上市考慮都處於早期階段，並不保證謙尋和美腕會繼續其上市計劃。記者多次向美腕尋求置評，均沒有回應；謙尋則拒絕置評。

薇婭和李佳琦屬於中國最成功的電商網紅，根據艾媒諮詢的數據，他們兩人去年的總銷售額高達530億元人民幣。據説李佳琦曾在短短五分鐘內售出15,000支口紅，而薇婭則幫助寶潔（Procter&Gamble）、特斯拉（Tesla）等跨國公司將他們的商品帶到中國消費者面前。她甚至向太空發射了一枚小型火箭——在2020年的一次直播中，她幫武漢的航天科工火箭技術有限公司生產賣出了這枚火箭。