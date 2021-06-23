滿幫集團IPO首日收漲逾13%　創始人張暉成為中國新晉億萬富豪

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-06-23 12:01

6月22日，數字貨運第一股」滿幫集團正式登陸紐交所，上市首日開盤價報22.5美元，較發行價19美元上漲18.4%，盤中股價最高達到22.80美元，後漲幅有所縮窄。

截至收盤，該公司股價報21.50美元，漲幅13.16%，市值233.58億美元。該公司的創始人張暉成了最新一位加入億萬富豪之列的中國企業家。

5月28日，滿幫集團正式向美國證券交易委員會（SEC）提交IPO申請，擬在紐交所掛牌上市，證券代碼「YMM」，承銷商為摩根士丹利、中金、高盛、瑞銀投資銀行、華泰證券、花旗集團、野村證券、華興資本和法國里昂證券。

招股書顯示，滿幫集團2020全年GTV（平台總交易額）達1,738億元人民幣，訂單量達7,170萬單，實現營收25.8億元人民幣，毛利率達49%，非美國通用會計準則（Non-GAAP）下實現淨利潤2.81億元人民幣。

在2021年第一季度，滿幫平台貨主MAUs（月活躍用户數）達122萬，完成運輸訂單2,210萬單，均呈現出顯著增長態勢，相較2020年同期的增長率分別為67%、170%。

在持股情況上，滿幫集團董事長兼首席執行官張暉持股15.2%，但擁有83.4%的投票權；軟銀持股20.3%，擁有4%的投票權；紅杉中國持股6.6%，擁有1.3%的投票權。根據彭博億萬富豪指數，42歲的張暉所持股份價值達到22億美元。

張暉是最新一位在離開阿里巴巴或騰訊等科技巨頭後通過自己創業積累了鉅額財富的企業家。他也是孫正義的軟銀集團幫助在該地區創造億萬富豪的最近一個例子，軟銀是滿幫集團的最大股東。