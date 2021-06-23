全球品牌價值100強：騰訊位列第五　阿里巴巴排在第七

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-06-23 15:00

根據凱度（Kantar）的BrandZ全球品牌價值100強排名，亞馬遜（Amazon）和蘋果（Apple）成為全球最有價值的品牌；與此同時，中國品牌的排名不斷上升，比歐洲的頂級品牌更具價值。

據《路透》報道，凱度表示，1994年由貝佐斯（Jeff Bezos）創立的亞馬遜仍然是世界上最有價值的品牌，估計價值為6,840億美元；其後是1976年創立的蘋果，價值為6,120億美元；谷歌（Google）為4,580億美元。

中國最大社交媒體和視頻遊戲公司騰訊是該國排名最高的品牌，排在第五位；阿里巴巴排在第七位。

「中國品牌正在穩步緩慢地前進，並取得了明顯進步，越來越多的公司利用自身的技術發展，並證明他們有能力與塑造中國和全球市場的主要趨勢保持一致，」凱度BrandZ的全球戰略總監格雷厄姆·斯台普赫斯特（Graham Staplehurst）説。

報道稱，有五個品牌的價值翻了一番以上，包括中國電子商務巨頭拼多多和美團、中國頂級白酒製造商貴州茅台、中國TikTok和美國特斯拉領跑。

中國頂級品牌鞏固了相對於歐洲頂級品牌的領先地位。凱度説，在最具價值的100個品牌中，中國佔14%，高於10年前的11%；而歐洲品牌佔8%，低於10年前的20%。

排名最高的歐洲品牌是法國路易威登（Louis Vuitton），排名第21位；其次是德國的思愛普（SAP）軟件集團，排名第26位。唯一上榜的英國品牌是沃達豐（Vodafone LSE），排名第60位。

美國品牌佔主導地位。凱度説，美國品牌在過去一年中增長最快，在最具價值的100個品牌中佔74%。凱度表示，全球最具價值的100個品牌的總價值為7.1萬億美元。

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