7-ELEVEN 75年開7萬家門店　年收入佔日本GDP的1.25%

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-06-23 14:34

《騰訊新聞財看見》6月22日發文，75年，200多個國家和地區，7萬家門店，7-ELEVEn便利店相信大家都消費過。全球知名便利店品牌，在北上廣深隨處可見。

很多人都知道它是由日本進入中國的，7-ELEVEN是日本伊藤洋華堂企業旗下最賺錢的項目。但很少有人知道，7-ELEVEN品牌的誕生，卻源於美國，1974年的時候才來到日本。

目前，77-ELEVEN便利店已經在我國很多主要城市都有自己的門店。北京、上海、深圳、青島、重慶、澳門等城市都能看到7-ELEVEN的身影。

有人説，便利店就是都市版的深夜食堂。這個十幾平米的地方，容得下孤單。

7-ELEVEN誕生美國，「被賣」日本

最初的7-ELEVEN來自美國南方公司，這是7-ELEVEN的前身。當時這家公司的業務主要是零售冰塊、牛奶雞蛋。1946年，南方公司將營業時間延長為早上7點到晚上11點，於是誕生了「77-ELEVEN」。

日本伊藤洋華堂開的第一家7-ELEVEN便利店就是美國南方公司授權的。1973年，雙方簽訂地區性特許加盟協議，日本第一家7-ELEVEN店正式開業，也真正成為連鎖便利店集團。

誰也沒有想到，美國南方公司多元化擴張失敗，還在3年後申請破產。而日本伊藤洋華堂反手購買了南方公司73%的股份，成為美國南方公司最大股東。

這個世界從來不缺逆襲的故事。

在伊藤洋華堂公司的背後有一隻大手支撐，7-ELEVEN便利店掌門人鈴木敏文。

7-ELEVEN掌門人：放棄工薪族，曾被指「商超門外漢」

1956年，鈴木敏文從日本中央大學畢業後，去了東京出版公司，那時候的他還只是一個小職員，主要負責市場調研。這份工作讓他不得不和各種商界人士接觸交流。

鈴木説：「我的工作通常需要與各種名人見面，越與名人交流，越覺得我現在的工作十分渺小。」強烈的卑微感開始佔據鈴木敏文的內心，空洞的工作加之對未來不抱期望，促使鈴木敏文離開東販。

1963年，鈴木敏文辭去工作，加入伊藤洋華堂，當時伊藤洋華堂規模很一般，除了一棟類似普通民宅的兩棟樓，只有四家門店。

「加入伊藤洋華堂純屬偶然。」鈴木敏文曾接受採訪道：「當時我與作家朋友一正準備策劃一檔電視節目，想找贊助商贊助節目，恰巧朋友介紹了伊藤洋華堂。與伊藤洋華堂相關人士交涉後，他們同意贊助，但條件是我必須加入公司。然而等我入職後，贊助竟然落空了，我才知道上了當。然而自尊心又不允許我辭職，説實話一開始我是抱着忍耐的心情在伊藤洋華堂工作的。」

既來之則安之，這一年，他30歲。

因其無處不在且客流量大，便利店成為見證人情冷暖與世間百態的理想場所。（Getty Images）

當時的日本，大型超市如火如荼地發展着，小型店鋪十分蕭條，發展空間被擠壓，但他卻要逆勢而行，建立小型店鋪。鈴木敏文一度被諷刺為做白日夢的「門外漢。」！

鈴木敏文為了尋求突破前往美國考察，和美國南方公司洽談合作，簽訂了特許經營協議。1974年5月，日本第一家7-ELEVEN，也是日本第一家便利店在東京開業。

鈴木敏文認為，大超市和小便利店完全能夠和平共處，滿足不同的消費需求。

時至今日，7-ELEVEN的收入，佔到了日本GDP的1.25%，像7-Eleven這樣面積在60-200平米之間，全年24小時營業的便利店已經遍及全球，總數超過7萬家。7-11獨佔鰲頭。

從被指「門外漢」，到帶領7-ELEVEN全球化，一個「誤入歧途」的打工仔，甘願放棄工薪族，成為逆襲故事的典型。

「任人唯親」事件被迫辭職

7-ELEVEN能坐穩便利店巨頭寶座嗎？

隨着集團的發展壯大，美國激進股東暗中活躍，公司治理潮流下外部董事的興起，創始人家族的改朝換代……儘管這些變數的矛頭並未指向鈴木敏文，但最終互相影響。

2016年5月，「7-ELEVEN便利店之父」鈴木敏文對外宣佈辭去7-11最高職務，這位天才企業家的突然卸任，不僅撼動了實業界，也在眾多商界人士中掀起一陣波瀾。

原來，年事已高、身體抱恙的鈴木有意讓自己的次子康弘擔任集團總裁。不過這一念頭遭到了大股東美國對沖基金Third Point的極力反對。Third Point還向集團董事發出信函，要求在挑選董事長兼首席執行官鈴木敏文的繼任者時，避免任人唯親。

在宣佈離職的發佈會上，鈴木敏文還表示自己離職是因為要對「人事變動提議失敗」負責。

不過拋去「任人唯親」事件，鈴木敏文依然是7-ELEVEN發展的引領者。

2020年8月3日，7-11母公司宣佈收購美國煉油巨頭旗下的便利店Speedway，收購價格為210億美元，集團繼續拓展北美市場。

截止2020年日本7-ELEVEN已在日本國內開設70207家店鋪，受疫情影響，關掉了日本1000多家店鋪，但在海外的發展勢頭依然猛烈。

近些年來，除了7-ELEVEN，其他便利店也在中國瘋狂發展。便利蜂、好鄰居、羅森……一眾新式便利店品牌在VC的簇擁下狂奔。

伴隨疫情，便利店也出現了關門潮。沒有了鈴木敏文的7-Eleven，故事仍在繼續。