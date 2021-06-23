恒大減持旗下兩項資產　套現超74億元　今早股價疲弱挫近4%

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-23 10:54

中國恒大（3333）近日兩度減持旗下資產，預計套現超74億元，股價今早一度挫超5%，現仍跌3.68%，報10.48元。恒大物業（6666）則微跌1.69%，恒大汽車（0708）跌近3%。

據股權披露顯示，中國恒大於周日（20日）以每股6元，出售7.39億股恒騰（0136）涉資共44.32億元，買家為南瓜電影的創辦人柯利明，作價較上周五（18日）收市價6.12元折讓1.9%。交易完成後，恒大持股37.55%為第一大股東，柯利明持股增至20.5%成第二大股東。

另外，恒大旗下廣州凱隆轉讓嘉凱城近三成股權，嘉凱城發公告指，控股股東廣州市凱隆置業與深圳市華建控股簽訂股份轉讓框架協議，向其轉讓約5.39億股嘉凱城股份，約佔公司股份總數的29.9%。

恒大遭惠譽降評級

廣州凱隆為中國恒大附屬公司，恒大於2016年斥資近36.1億元購入嘉凱城52.78%股份。廣州凱隆於交易前持有嘉凱城約10.42億股，約佔57.75%。交易完成後，廣州凱隆持股將降至5.02億股，約佔27.85%，並將自願放棄以上股份表決權。

目前具體交易金額還未披露，嘉凱城停牌前報價為4.65元，總市值83.89億元人民幣，以此計算，廣州凱隆轉讓的股權價值約25.08億元人民幣（約30億港元）。因此，恒大連續兩次股份轉讓，預計套現超74億元。

此外，據《彭博》報道，惠譽將中國恒大（3333）長期發行人違約評級從「B+」調低至「B」，同時將其高級無抵押債務評級從「B」下調至「B-」，展望從穩定調整為負面。