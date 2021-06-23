中國版Tesla小鵬汽車獲批赴港上市　車神歐陽若曦大讚Xpeng P7

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-06-23 18:25

有中國版Tesla之稱的小鵬汽車（美：XPEV）最新已獲得港交所批准上市。

小鵬汽車於去年8月才在美國上市，不符合聯交所現有大中華公司第二上市的標準﹐故預計小鵬汽車將以第一上市的方式上市，屬近年較為罕見的中概股回歸例子。

早前有市場消息指，三大造車新勢力小鵬汽車、理想汽車（LI）及蔚來汽車（NIO）今年初傳出有意赴港上市。

市場消息指，小鵬汽車計劃發行約5%至10%新股，集資額高達20億美元，折合相當於逾155億港元。

歐陽若曦親身試Xpeng P7 Performance

小鵬汽車旗下主打車款Xpeng P7近日安排本地媒體試駕體驗，Xpeng P7為全電動房車，驅動方式有後驅及四驅選擇，最大馬力高達426hp，最大扭力66.8kgm，0至100km/h四驅最快4.3秒，NEDC續航力最高達706km。

活動更安排香港車神歐陽若曦（Darryl）親身上陣試車，歐陽若曦大讚Xpeng P7，認為小鵬汽車的造車方向正確，既有科技元素又做到汽車應有的表現，更笑言「揸過呢架車，會覺得依家個啲傳統車係古董」。

目前，Xpeng P7仍未能在香港公開發售，但小鵬汽車代表指，車廠正籌備發行右軚版本，惟暫未有時間表。

《香港01》記者亦獲邀試駕Xpeng P7 Performance，體驗小鵬汽車自研的Xmart OS2.0系統，雙屏幕控制車內的功能，更可以用語音功能發出指令，例如車窗控制、播放音樂、導航等功能。另外，小鵬汽車自研XPILOT 3.0自動駕駛輔助系統，惟本港暫未開放「自動駕駛」功能，但仍可以使用「自動泊車」功能。