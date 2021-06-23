謝瑞麟無意縮減店鋪及裁員　希望以合理租金增開店

撰文： 梁翠麗 最後更新日期： 2021-06-23 20:09

謝瑞麟（0417）今日﹙23日﹚公布截至今年3月底止全年業績，虧損4,398萬元，按年收窄跌51%，上年度虧損為8,967萬元；每股基本虧損17.6港仙，續不派息。

期內，集團營業額26.48億元，按年減少9.1%，其中零售業務營業額17.52億元，批發業務營業額6.56億元，其他業務收入則為2.39億元。經營溢利4,941.1萬元，按年增加13.88倍。

珠寶業重拾「增長」 因低基數效應

公司指出，期內港澳市場零售業務營業額下挫50.2%，同店銷售錄得 39%負增長。而由於本港零售市場持續低迷，租金居高不下，已關閉4家分店，截至今年3月底在港門店數目為25間。

政府公布的零售數據，顯示珠寶行業開始有正面增長，惟主席及行政總裁謝邱安儀表示，這並不代表整個行業有很大的復甦，「因爲低基數效應的影響，所以看似有很正面的增長，但去年2至3月期間，營業額的跌幅是超過40%。」她認為香港市場要全面恢復，要視乎通關時間以及遊客會否選擇重返香港購物。而現在則會加强民生地區的銷售。

副主席及首席策略暨財務官伍綺琴則表示，公司經營溢利按年增加，顯示銷售能力理想，希望有正面增長，但要視乎香港的疫情發展，現時對前景比較審慎，而中國自6月開始的銷售額將近回復疫情前水平，會逐漸恢復兩年開100間内地分店的步伐。

伍綺琴指出，美國或提前加息，令金價要上2,000美元會有難度。﹙資料圖片﹚

新租或續租租金大減逾四成

伍綺琴又表示，現時的新租約和續租的租金和3年前相比大概減少4至5成，惟自去年8、9月起業主已沒有大幅減租，「租金不會再像疫情初期般減少5至7成，今年續租店舖的租金水平已經反映目前的市道。」

邱安儀表示無意縮減店鋪和裁員計劃，大前提是若能跟業主協商到合理的租金，則會爭取繼續營運門店，惟未能達成一致時，便會無奈關店。「趁著現時租金比較合理，希望會在本港市場增開店。」

料金價不會大跌

對於金價走勢，伍綺琴指受到聯邦儲備局或提前在2023年加息影響，料金價要上2,000美元會有難度，但不會大幅下跌，預計未來金價會大概游走1,800至1,900美元。被問及派息問題，伍綺琴強調資金流是足夠的，希望營業額有正增長時能夠惠及股東。

另外，謝邱安儀表示將會推行消費券優惠，提升$5000消費券的金額，亦會有相關優惠推廣，稍後會發布詳情。謝瑞麟亦積極響應政府打疫苗的呼籲，提供疫苗假期以及50萬元珠寶供打完兩針的員工抽獎。