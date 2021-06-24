南非加密貨幣投資公司創辦人兄弟　連36億美元Bitcoin人間蒸發

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-06-24 12:49

Bitcoin（比特幣）在近年來的持續上漲之際，引來不少相關盜竊案的發生。中國新浪財經引述當地時間6月24日報道，南非一對兄弟最近攜價值36億美元的比特幣人間蒸發，這可能是歷史上最大的加密貨幣盜竊案。

2019年，阿米爾-卡吉（Ameer Cajee）和他的弟弟雷伊斯-卡吉（Raees Cajee）創辦了加密貨幣投資公司Africrypt。

然而現在，這對兄弟消失了，連同4月份峯值時價值約40億美元的6.9萬枚比特幣也不見了蹤影。

這一切都始於今年4月，當時作為公司首席運營官的阿米爾通知他們的客户，Africrypt遭到了駭客攻擊，危及了他們的賬户、錢包和節點。但不尋常的是，20歲的阿米爾告訴他們不要向當局報告這一事件，因為這會阻礙追回資金的努力。

不過，還是有一些懷疑的客户報告了這次駭客入侵。他們還聯繫了Hanekom律師事務所，後者隨後試圖追蹤這對兄弟，但沒有成功，隨後南非專門打擊犯罪和腐敗的警察部門Hawks接手了此案。

Hanekom律師事務所表示：「當（Africrypt的）聲明請求投資者不要採取法律行動時，我們立即產生了懷疑。Africrypt的員工在所謂的駭客襲擊發生前七天無法訪問後端平台。」

該律所還告訴世界各地的加密貨幣交易所，如果發現任何可疑的代幣轉換，應發出警報。

南非第一國民銀行（FNB）也因這一事件受到了質詢，但否認與此事有關，該行一位發言人稱：「FNB再次證實，其與Africrypt沒有銀行關係。由於客户的機密性，FNB不能提供任何關於特定銀行賬户的信息。」

由於這對兄弟仍然下落不明，一些調查工作遇到了障礙。

南非金融部門行為監管局（Finance Sector Conduct Authority）表示，加密貨幣相關事宜不屬於其管轄範圍。

涉及加密貨幣的犯罪是監管機構和公司日益關注的一個問題。最近，國際清算銀行就批評了數字資產在非法活動中的作用。

國際清算銀行表示：「到目前為止，很明顯，加密貨幣是投機性資產，而不是貨幣，在很多情況下被用來為洗錢、勒索軟件攻擊和其他金融犯罪提供便利。」

美國財政部長珍妮特·耶倫也一直直言不諱地批評加密貨幣。她在今年2月表示：「就使用的程度而言，我擔心它通常是用於非法融資。我確實擔心投資者可能遭受的潛在損失。」