消費券｜用消費券買金粒　既消費又投資？　專家提醒兩大留神位

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-07-06 08:00

政府向港人派發5,000元電子消費券，於剛過去的周日（4日）起接受申請，希望市民在有限時間內，多作消費以刺激本港零售消費市道。

電子消費規模達到360億元，自然引到不少零售商磨拳擦掌搶佔新商機。不過若市民希望既可促進消費，亦可以變相投資，可以考慮買入金粒或金條。有金飾店的3錢金粒，若周一（5日）價格計算，為5,700元，即消費者只須要補回700元差額，便可以買入！屆時市民便可化身「券之煉金術師」。不過，要留意實物金差價大，買入時機同樣重要。

政府預料合資格領取消費券的市民有720萬人，總額360億元；並選用4間電子支付營辦商，包括支付寶 AlipayHK、八達通 Octopus、拍住賞Tap & Go及微信支付，讓市民領取消費券，共分兩至三期發放，最快8月1日收到第一期2,000元。

消費券目的是刺激消費，政府亦多次提醒，市民切勿合謀套現消費券，否則可能會違法。話雖如此，消費券有使用期限，最遲明年1月底就過期，心思思未知買什麼，又或不想貿然「被消費」，或許買入較為保值的黃金似乎也是一個不錯的選擇。

買入黃金既是消費，亦不失為一個投資途徑，特別是金條﹑金粒及金幣等實物黃金。畢竟黃金可買亦可賣，想「當銀紙洗」時，可以沽出手上黃金。事實上，各大金行都摩拳擦掌準備出招。

金行迎消費券商機

周生生大中華營運總經理劉克斌表示，會適時公佈配合是次消費券的優惠方案，公司現時接受支付寶AlipayHK、八達通 Octopus、拍住賞Tap & Go及微信支付作為付款方式，購買實物金就如買股票，金價回升時客戶就有賺。

周大福亦表示，接受市民以微信支付及支付寶AlipayHK使用電子消費券。今年8月1日至明年1月31日期間，市民可透過分店的雲櫃台購買指定產品，並以微信支付結帳，可享85折優惠。而憑該收據於周大福再消費，可獲即時扣減優惠。

記者於今日﹙5日﹚登入周大福官方網頁，發現按當日金價，一枚三錢裝金粒售價為5,700元，倘以消費券支付，僅需補貼700元。

買金作投資 留心兩點

可是要藉買金作投資，要考慮以下兩點，首飾會涉及手工費等費用，套現時成本更大。金粒等實物黃金毋須計算手工費，因此較貼近投資者需要，但亦要留意買賣差價。目前部分金行有不同的實物黃金可供選擇，周生生有足金金條，周大福有足金金條、金粒，謝瑞麟有足金金條。

截至7月5日下午3時，以周生生網頁顯示，「足金金條」買入價為16,250元/每兩，賣出價17,760元/每兩，一買一賣差價達1,510元；以周大福網頁顯示，「三錢裝金粒」買入價為元4,845元/0.3兩，賣出價5,700/0.3兩，一買一賣差價達855元；以謝瑞麟網頁顯示，「足金金條」買入價為16,250元/每兩，賣出價17,760元/每兩，一買一賣差價達1,510元。

另外，周大福表示，客戶通常到店買金粒，都會使用現金，因為使用現金比以電子支付作為付款方式，金行提出的金價會較低，因此使用現金買金粒更划算。

盧楚仁：金價可跌至呢個位

除了買入賣出差價外，金價波動，也要小心下行風險。事實上，國際金價向來反覆波動，現貨金價為1,791.07美元/盎司，日內升幅0.21%，期金為1,789.6美元/盎司，日內升幅為0.35%，分析師料黃金及白銀價格仍處於弱勢，投資者或可待金價低位時再買入。

對於未來金價走勢，獨立外匯商品分析師盧楚仁則認為，隨著各國央行收緊貨幣政策，逐步退市，美匯走強，自然對金﹑銀等貴金屬資產不利。另一方面，通脹升溫，黃金作為避險資產，價格會有所上升，綜合兩大因素，預料近期黃金、白銀等資產價格受壓大趨勢會持續，但亦未見暴跌。

盧楚仁預計，短期內現貨金在1,760美元至1,800美元之間，但到今年9月至10月，可能會跌至低位1,676美元左右。不過，他又指聯儲局可能於明年第四季實行加息，屆時金價會出現反彈。

盧楚仁預計，短期內現貨金在1,760美元至1,800美元之間，但到今年9月至10月，可能會跌至低位1,676美元左右。（資料圖片）

八達通退卡可獲第三期款項

另外，市民若只是想將消費券部分「套現」，亦可選擇八達通。雖然微信支付及支付寶等三個移動支付程式，為市民領取消費券渠道，可是市民似乎較偏好透過八達通來領取消費券。本港初創企業Mojodomo早前委託NuanceTree Limited進行「港人對5000元電子消費券使用意向調查」。調查指出，約六成市民表示將選擇八達通收款。

以八達通登記領取消費券的市民，其卡內由8月1日起的使費，會被納入消費券計算，只要夠4,000元，即可在12月中取得第三期款項，而非在第一及第二期取得各2,000元後的使費才計數。而八達通第三期款項1,000元不設使用時限及用途，可用於繳水電費等。

早前政府消息人士曾表示，八達通用戶可自行決定如何使用該1,000元，更可退卡並取回按金及餘額「套現」，而用戶領取儲值額後向其他人轉售八達通卡亦不違法，只是失去領取其他儲值額機會。