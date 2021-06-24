李小加﹕內地小微企屬國際資金投資藍海

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-06-24 16:20

港交所（0388）前行政總裁李小加指出，內地小微企業屬國際資金的投資藍海。

目前內地共有2.3名小微企業擁有人，代表內地經濟根基及實體經濟生態，蘊藏無比商機。他指出單一個小微企業沒有太大投資價值，但將他們視為一個整體的資產組合，則具有巨大投資價值。

小微企業過去一直未能吸引到投資者青睞，李小加指出主要是面對著兩大困難，分別是對單一個小微企業進行盡職審查成本太高，以及小微企業散布中國各地，國際投資者難以與取得聯繫。

不過李小加指出目前內地已變得高度數碼化，小微企業已接入不同支付及業務管理體系，令小微企業收入變得數字化及更加透明，亦令投資小微企業變得有可能。

李小加認為若要能成功建立起投資小微企業生態圈，需要在傳統金融的框架中作出4方面改變。在產品方面，他指應將現時以信貸產品為主變成以投資產品為主，讓小微企業調動資金時有更大靈活性。企業由以往依賴銀行及理財產品提供資金，改為透過更多國際資金以投資方式提供資金。

同時李小加指出，傳統依賴大批中介機構的模式，將不適用投資中小微企，反而利用互聯網。他指出價格發現方式，亦由傳統由下以上的方式，轉成由上而下，以行業性或區域性進行價格發現。