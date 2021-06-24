消費券｜調查﹕逾半受訪者擬將消費券金額用於餐飲及買食品

撰文： 梁翠麗 最後更新日期： 2021-06-24 18:55

本地初創電子禮券兌換平台Mojodomo早前委託NuanceTree Limited於5月進行「港人對5,000元電子消費券使用意向調查」網上調查，過半數受訪人士打算把消費券用於購買食品以及餐飲，其次為電子產品、家庭用品以及衣飾。另有4成市民打算將消費券用於超過5,000元的大額消費。

Mojodomo創辦人及行政總裁佘啟彥表示，政府發放電子消費券將更推動香港電子支付模式，讓香港加快發展為智慧城市。惟本地中小企普遍認爲發放和使用模式繁複，業界人士建議可以簡化發放程序，並且提供更多收款用具供市民選擇如虛擬銀行等。

疫情反而帶動生意額增長

億世家行政總裁許慶得認爲商戶應該在8至10月進行消費券推廣優惠，並且就著政府在指定月份派發的金額去制定商品推銷政策，以獲得更大的收益。他指政府應該在落實消費券所有細節前不要張揚，「最好一出就用得」。

他表示現正進行門店優化，未來將會在東涌開設門店，青衣門店亦即將搬遷。對於今年的營業額增長，他表示疫情期間亦有雙位數的增長。

去年4月時裝網購平台MyDress「撈過界」，把握疫市商機開設MyFood平台，預計將於9月中前於觀塘開設實體店，售賣冷凍食品。MyDress聯合創辦人兼董事黎文表示去年MyFood營業額有8位數字，今年銷情回落，暫時只有7位數字的營業額。

黎文指選擇開設門市的原因是想更方便顧客，亦認爲現時營商模式不會只得一種，「現今世代無可能再係pure online或者offline去經營生意。」