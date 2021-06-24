數碼港辦中學生金融科技暑期計劃及人工智能網上訓練營

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-06-24 22:00

數碼港學院於今年暑假分別與香港大學及香港中文大學攜手，夥拍數碼港兩間社群初創，舉辦針對中學生的金融科技暑期計劃及人工智能網上訓練營，為有志投身創科產業的中學生及早裝備，掌握金融科技和人工智能的基礎知識，兩項計劃即日起接受報名。

金融科技暑期計劃由數碼港學院夥拍香港大學電機電子工程系，以及為金融機構提供合規流程自動化服務的數碼港社群初創FundingReach合辦，內容涵蓋人工智能、機器學習、基本程式編寫、監管科技、信用科技等領域，並透過工作坊、小組項目、講者分享、參觀探訪等活動，協助學生了解金融科技最新發展。計劃將於7月20日至26日舉行，對象為中四至中六學生，費用全免，完成計劃的學生將獲頒證書。

數碼港學院亦聯同香港中文大學及數碼港社群初創Find Solution Ai，合作舉辦網上人工智能訓練營，透過Find Solution Ai的專利⼈⼯智能影⽚平台「Chunks.ai」，讓學生體驗人工智能和動機算法如何協助學習，緊貼⼈⼯智能發展最新動態，同時灌輸人工智能的歷史背景、深度學習（Deep learning）、人工智能於教育界和金融科技界的實際應用和個案、人工智能的未來發展等知識。訓練營將於8月16日至20日期間進行網上授課，對象為中一至中六學生，每位費用為399元，收益將捐予中大人工智能虛擬實驗室作研究用途。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，數碼港一向致力培育創科人才，很高興數碼港學院的暑期培訓計劃，能拓展至中學生層面，未來數碼港將會推出更多針對中學生的培訓計劃及課程，令更多年青人受惠，同時為香港栽培更多科技人才。