煤氣獲評為GCBSI大中華地區內200家企業中榜首

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-06-24 20:39

中華煤氣（0003）在首屆「大中華企業可持續發展指數」（Greater China Business Sustainability Index，簡稱GCBSI）獲評為大中華地區內200家企業中的榜首。煤氣更同時勇奪｢大灣區企業可持續發展指數｣（Greater Bay Area Business Sustainability Index, 簡稱GBABSI）和「香港企業可持續發展指數｣（Hong Kong Business Sustainability Index, 簡稱HKBSI）第一位。

煤氣常務董事陳永堅先生對公司再度獲表揚感到鼓舞，指出煤氣一向致力推動可持續發展，近年在香港及內地拓展智慧能源業務，提供分布式能源綜合利用、光伏發電，儲能電池等環保方案，同時開發不同的轉廢為寶項目，努力為實現2030、2060的雙碳目標作出貢獻。此外，煤氣公司一直恪守良好的企業管治，確保業務運作符合道德原則，並積極回饋社會，為持分者創造價值。

他指出公司為響應全球的減碳目標，致力向綠色可持續發展的方向轉型，其中由集團自創研發的生物質油脂轉化為氫化植物油項目已於去年第三季全面投產，位於江蘇省的廠房年產量25萬噸，減排效果達90%，獲「國際可持續發展與碳認證」認可為先進生物燃料並成功銷往歐洲市場，環保及經濟效益良好，極具發展潛力。他又表示公司計劃於2021年內試產以生物質燃料為基礎的可持續航空燃料，開拓潔淨的可再生能源業務。