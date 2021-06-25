傳阿里今年砸最少200億元　爭取搶佔社區團購前三名

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-06-25 08:17

多位接近中國網路巨頭阿里巴巴的資本市場人士與該公司相關員工透露，社區團購是阿里巴巴2021年新零售板塊投資的重點項目，或投入至少200億元人民幣，爭取進入市場前三行列。

綜合媒體報道，2020年美團在社區團購業務上投入約100億元，拼多多投入約60億元。2021年，美團的投入力度或將達到200億元，拼多多也會繼續加大投入力度。如今阿里巴巴入場，各家在社區團購新業務上的燒錢數額不斷攀升。

阿里巴巴自2021年3月成立MMC新事業羣，聚焦社區團購業務後，當前MMC事業羣內部仍在調整人員架構。

具體人事方面，阿里巴巴原MMC事業羣渠道負責人鄒志俊已被調離，不再擔任MMC事業羣渠道部負責人，今後以阿里巴巴集團合夥人戴珊助理職務身份留任集團，其職務由原B2B事業羣運營財務總監李博接任。

同時，在MMC事業羣負責運營的汪庭祥，今後還會承擔類似美團商業分析部門負責人的角色。

一名阿里巴巴員工透露，MMC事業羣計劃組建專門針對社區團購業務的商業分析團隊，不少獵頭公司已經開始招人，預計籌備百人以上的規模體系，完善決策機制。

此前，阿里巴巴沒有商業分析師這一角色，財務部門雖然承擔分析決策的作用，但主要聚焦於投資評估，並不擅長業務方面的專業分析。

MMC事業羣成立後，盒馬集市中國全國日單量已從4月份的約200萬單，上升至目前約600萬單。連線Insight獨家獲悉，截止到6月23日，MMC事業羣定下的2021年衝擊目標為：開通20個省以上，日均件數達4,000萬單，日均GMV為3.5億元。

可供對比的一組數據是，據36氪報道，截至2021年4月，美團優選的日均GMV在1.8億，多多買菜則在1.6億上下。同時，2021年美團優選將年GMV鎖定在2,000億，並將衝擊5,000萬至6,000萬/天的單量；多多買菜2021年的GMV目標則是1,500億。

這意味着，下半年社區團購的競爭將更為激烈，而阿里想要趕超美團、拼多多的市場體量，壓力也不小。一位長期跟進社區團購的投資人認為，社區團購需要5年至10年才能明晰定局，現在戰爭剛到中局，遠沒有到尾聲。這場持久戰也在考驗着各大巨頭的耐心和實力。