滴滴正式赴美上市　擬集資逾40億美元　市值將達647億美元

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-25 10:22

滴滴出行母公司滴滴環球早前提交IPO文件，預計於7月在美上市，計劃以「DIDI」為股票代碼。招股書顯示，滴滴預計將發行2.88億股ADS，IPO定價區間為每股ADS 13至14美元，預計定價為13.5美元，意味著滴滴的整體預計市值將達647億美元。

是次滴滴計劃募集資金總額約40億美元，最多募資約46億美元。其中30%資金額將用於擴大國際市場的業務；約20%用於推出新產品和拓展現有產品品類以持續提升用戶體驗；約30% 的募資金額用於提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內的技術能力；剩餘部分或將用於營運資金需求和潛在的戰略投資等。

滴滴在招股書中表示，包括某些現有股東及其附屬公司和第三方投資者在內的多家投資者均表達了認購意向。例如摩根士丹利、淡馬錫控股等多家投資者將意向認購超12.5億美元，約占本次發行中所發行ADS的31.2%。

招股書顯示，截至今年首季，滴滴全球年活躍用戶4.93億。滴滴在 2018 年、2019 年和 2020 年的淨虧損分別為 150 億元（人民幣，下同）、97 億元和 106 億元；而在今年首季，淨利潤達到55億元。

不過，《路透》早前引述三名消息人士透露，中國市場監管機構已經開始對滴滴出行展開反壟斷調查。