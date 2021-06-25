澳洲龍蝦或加價　貿易量增20倍　《彭博》：內地透過香港輸入龍蝦

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-25 12:55

中澳關係持續惡化下，去年年底龍蝦及葡萄酒等澳洲商品都被中國停止進口。不過，據《彭博》報道，一直被中國人視為美食的澳洲龍蝦，或透過香港輸入內地。

報道指，自從去年11月澳洲停止向中國直接出口龍蝦，香港就成為澳洲龍蝦的最大進口地，從去年10月到今年4月，每月貿易量增長超過20倍。雖然龍蝦價格下跌，令本港消費者的需求急增，但相信不少「灰色貿易」透過香港輸入內地，可能導致龍蝦價格上升。

亞洲貿易中心駐新加坡執行董事Deborah Elms表示，疫情期間本港市民較多機會在家中訂購、烹飪並食用的龍蝦，但是短短半年進口香港的龍蝦貿易量急增20倍，他認為是不可能的事！他推測，香港或成為內地進口澳洲龍蝦的「灰色地帶」。

今年首4個月，澳洲對香港的龍蝦出口激增。（彭博）

根據坎培拉漁業研發公司（FRDC）數據，中國佔2019至2020年澳洲龍蝦出口的93%，中值近32億港元。但到今年4月，澳洲出口至中國的龍蝦已較去年同期下降99%。

數據又顯示，4月澳洲出口至香港的龍蝦價值約1.47億港元，是自2013年2月以來最高單月出口額，今年首4個月對香港的龍蝦出口額為約4.6億港元，亦是2020年全年出口額的3倍多。

根據中國海關數據，內地4月從香港進口的魚類及甲殼類動物，已從去年9月的近50萬美元，大幅增長至8,268萬港元。

內地批發平台上，多家供應商繼續提供澳大利亞龍蝦。京東網站上展示的活體澳洲龍蝦每隻約為約1,800港元，部分更可即日送達廣東。