《彭博》：螞蟻金服屢受壓　國有銀行或成最大贏家

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-25 16:22

據《彭博》引述知情人士報道，國家最高金融監管機構現在要求螞蟻金服首席執行官井賢棟及其員工定期匯報業務改革進展情況，集團的新計劃必須得到官員認可。其中一位知情人士稱，有關部門還討論過在螞蟻集團高管隊伍中安排一位政府代表，以便實時掌握該公司的動向。

報道指出，自 IPO 失敗以來，螞蟻金服至少損失了 700億美元的價值，而騰訊、京東等公司亦面臨壓力，國有銀行或成贏家。在金融科技領域，內地監管之下迫使像螞蟻金服這樣的新貴表現得更像老式銀行，而國家將龐大的金融業權力重新轉向國有銀行。

報道又指，十幾家科技公司被告知，可能需要將其金融部門重組並受人行監管。從如何收集和使用消費者數據，到如何發放貸款，以及向誰發放貸款，以及海外上市和所有權結構，一切都在受到審查。

《彭博》預測，內地在線貸款將在五年內減少23%，流入金融科技平台的產品亦將減少，支付生態系統現在受到嚴密監管。管理著5億美元資產的Prospect Avenue Capital 的創始合夥人廖明表示，隨著北京重塑與科技巨頭的關係，預計將採取更嚴格的控制措施。

2020年11月3日，螞蟻集團被叫停上市計劃。這一事件引起廣泛關注。（資料圖片／美聯社）

騰訊、京東亦受累

首先是螞蟻，其最賺錢的業務是與銀行合作向客戶提供小額在線貸款，但在內地監管機構的要求下，國有銀行合作夥伴正在退出金融科技領域。總部位於廣州的哥倫比亞中國聯盟商業諮詢公司的首席執行官Joel Gallo表示，國家將對金融科技活動更加警惕。

報道又指，螞蟻金服和其競爭對手騰訊被告知要切斷關於旗下支付應用程序（螞蟻的支付寶和騰訊的微信支付）引導10億用戶轉向貸款和基金管理等高收入服務的「不當鏈接」。

中國人民銀行擬啟動一家合資企業，負責此類平台數據搜集與共享。不過，新加坡諮詢公司 Kapronasia的董事總經理 Zennon Kapron就認為，中國政府實施監管太少、太遲，無法阻止支付寶和騰訊的支付業務主導該行業。

《彭博》早前引述盛博（Sanford C. Bernstein & Co.）的報告指，螞蟻集團或在今年底前再次挑戰上市，惟估值有機會被削60%。去年螞蟻集團上市估值達3,200億美元，不過由於該公司收入放緩，螞蟻的估值或降至1,200億美元。

另外，據知情人士透露，京東集團（9618）旗下子公司目前正在等待當局的明確指示，然後再嘗試深入金融領域。

招商銀行（3968）今年以來股價上升逾48%。（資料圖片）

國有銀行或成贏家

另一邊廂，國有銀行正在發揮他們的優勢。工商銀行（1398）是全球資產規模最大的銀行，支出躍升40％，該行在技術領域聘請 800 名員工，總人數達到35,400 人。而其銀行應用程序越來越似支付寶，將旅遊、娛樂和餐飲服務捆綁在一起，為其 4.16 億用戶提供一系列金融服務。

招商銀行（3968）今年以來股價上升逾48%，該行將曾經專供富人使用的投資產品面向大眾市場客戶開放，投資金額放寬至10萬元（人民幣，下同）。今年首季，該行的零售資產達到9.6萬億元。

不過，中國的傳統銀行長期以來一直在目標是有抵押品或信用記錄的客戶。而像螞蟻這樣的平台通過處理來自支付系統、社交媒體和其他來源的大量新數據來評估信用，將徹底改變了貸款行業，因為小公司好難從國有銀行獲得融資。