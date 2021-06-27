通脹成Wall of Worry　聰明錢雨中圍爐　訴說兩個可能｜林子傑

撰文： 林子傑 最後更新日期： 2021-06-27 10:00

某個夏日雨天收市後，一群來自不同資產管理公司、對沖基金和家族辦公室的投資經理——所謂的「聰明錢」，正在分享他們對這段時間市場的看法。

美聯儲的政策和利率是最近的熱門話題。大家對上週新聞發布會上的聲明感到非常困惑：「如果通脹出現，美聯儲將積極打擊通脹，為了對抗通脹，美聯儲需要加息。但現在還不是時候，因為儘管通脹的威脅是20年來最高的，但真正的通脹還沒有出現，最新的數字只是暫時的而非結構性的，點陣圖（Dot Plot）預示美聯儲有機會在2023 年採取行動。」在沒有其他重大新聞可關注的時候，這段聲明尤其令市場迷惘。世界各地的「聰明錢」只能降低他們的投資組合風險，通過平倉價值押注、重建增長資產和投資長期債券來短暫獲利（Take Profit）。

美聯儲對美國經濟前景依然充滿信心。（新華社）

總結我們這班人的看法，較大機會可能發生的是：

一、由於去年的基數在疫情之下較低，美國將有非常強勁的第二季度企業業績，GDP 數據和5% 左右的居民消費價格指數（CPI）。儘管如此，由於無法克服擔憂之牆 （Wall of Worry），市場將再次開始擔心通脹，況且一般投資者經常混淆逐漸收縮政策（Tapering）與實際加息的不同，這一切將導致投資市場再次波動起來。鑑於美國疲弱的就業市場數據和政治形勢，美國根本沒有加息的條件，貨幣政策仍將保持極度的寬鬆。

二、為了確保經濟和社會穩定，美國實際上需要積極製造通脹。過去20多年，美國公司企業以犧牲當地人民為代價實現利潤增長，普通人就業機會大幅縮減、工資水平停滯不前，進而導致社會財富不平等加劇。透過製造通脹，美聯儲可推動工資上漲，帶來就業增加，吸引更多人加入工作隊伍，進而提升社會政經穩定性。而不是像現如今，尤其是年輕人，整天呆在家裡，靠炒炒買賣加密貨幣和金融資產過活。

在這個市場和政局皆充斥著噪音的年代，批判性思考和獨立分析能力變得至關重要，而這正是業餘和專業的分水嶺。下次，我將會與大家進一步分析散戶投資者和專業投資者的差別。

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑