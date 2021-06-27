美聯儲議息口徑不一 竟成投機者天堂？｜鄭昆侖

撰文： 鄭昆侖 最後更新日期： 2021-06-27 09:00

約兩周前（6月16日）美國聯儲局公佈6月份議息結果。相關的點陣圖（Dot pot graph）數字大家可以自行上網尋找，大方向而言FOMC的官員以及經濟師提高了2021至2022年的美國通脹以及GDP預測。最令市場留意的地方是2023年的息口預測被明顯調高（相對於3月份議息結果公佈）。亦是因為這樣，市場第一個反應是認定2年後（2023年）聯儲局將會加息幾次。

議息後油價向上 是最老實的市場反應

議息結果公佈後，美國2年期債息隨即從0.15%的水平升至近日的0.26%水平。這亦等同市場十分認同2年後美國將會加息。至於美國10年期債息，在議息結果公佈後一度回落至1.36%的水平。當時亦有不少傳媒以至財演認為這等同美國長遠經濟增長會放緩的訊號，因此他們認為投資者需要拋售美國的舊經濟股（並且買入新經濟股）。

然而，這些坊間言論很快便遭打臉。美國10年期債息近日亦回升至1.52%的水平。別忘記，債息自從2020年8月份的0.5%水平一直挾升至今。即使略有回調，亦不等同於長債債息會掉頭向下。

上周三（16日）美國聯儲局公佈6月份議息結果。（資料圖片）

上述坊間言論更加站不住腳的地方是自從6月15日起油價一直向上，而WTI原油期貨價格由每桶72美元升至最新的74美元水平。即使是銅鐵等商品價格，也呈現價格企穩的形勢。換句說話，市場並不認為未來1至2年美國的經濟會出現轉弱的情況。那當然，托起油價的原因也包括供應量不足的情況。

鮑威爾愈是在維穩 炒家愈是容易製造通脹

儘管6月份聯儲局發佈的點陣圖暗示通脹正在升溫（亦有加息的需要），但是主席鮑威爾（Powell）在6月22日仍在「放鴿」。今次維穩的口術仍是離不開通脹僅是暫時性現象，因此只要忍一忍到2021年年底美國通脹率（CPI）便會自然回落至2.0%的水平。作為參考, 美國5月份CPI已升溫至5.0%（按年）的水平。鮑威爾亦指出不會因為擔心可能出現通脹而先發制人地加息。

然而，近日有多名FOMC官員走出來跟鮑威爾唱反調，包括Raphael Bostic在內的幾名FOMC官員近日指出美國通脹不太可能很快便回落，其中有官員甚至指出2022年便有加息的需要。

似乎，市場內的專業炒家也很喜歡聯儲局現時的口徑不一致的局面。原因很簡單，只要聯儲局並不是鐵板一塊而且鮑威爾為了維穩而維穩，這個局面才是投機者的天堂。

令商品炒家更加開心的，應該是中國近期就銅鐵鋁等金屬價格實施了限價措施（Price Limitation Policy）。如果參考過往的實例，在不增加供應量的情況下，單靠限價措施是無法長遠控制物價。而事實上，不少上游資源的供應情況是掌握在國際商品巨頭的手上。

嘉能可（Glencore）總部位於瑞士巴爾，為全球最大的商品交易商，主要從事生產和營銷金屬、礦產、能源產品和農產品。（資料圖片）

Glencore的高層近日表示，中國並不能長期冷卻商品價格（China can't cool commodities for long）。有人可能會問Glencore是何方神聖？可以說這家企業類似於工業商品界的Goldman Sachs。除了涉及上游商品資源生產之外，Glencore亦涉及商品運輸物流、以至炒賣商品期貨的活動。

換句話説，只要環球商品大莊家一直堅稱金屬商品供應有限，而且環保人士一直要求石油公司減產，那麼這個通脹遊戲似乎仍未玩完。鮑威爾先生請不用擔心，商品巨頭會一直幫您製造通脹，直至您再沒有不加息的藉口.........

其實，恒生指數公司大早已為港股股民提供了抗通脹方案。除了於2020年9月份將一隻化石能源股份剔出恒生指數，今年2月份又公佈將一隻老牌國企能源股份剔出國企指數。只要股民敢於對賭，其實近大半年賺錢並不困難的。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師