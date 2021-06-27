作業平台大混戰　視窗新版兼容Android應用　抗擊蘋果iOS｜伽羅華

撰文： 伽羅華 最後更新日期： 2021-06-27 12:00

微軟（Microsoft）於本月24日正式發布新一代Windows 11作業系統，這是過去6年以來Windows視窗版本最大更新，在其全面提升功能及整體布局上，都可以窺見其應對蘋果公司iOS及谷歌Android兩大作業平台的手影，特別是面對搭載M1系列的新世代Mac機來勢洶洶的攻勢，微軟與英特爾多年建立的WinTel商業聯盟已經受到嚴峻威脅，兩者必須對蘋果作出強而有力反擊。

Windows 11技術規格雖不是本文討論重點，但從軟體升級換代的細節可以了解未來作業系統的發展趨勢，而且從產品發布時機亦可感受到一場全球作業系統已經揭開新戰幔。

WinTel商業聯盟迄今壟斷個人電腦PC產業逾20年，而視窗已是逾10億人在PC使用的作業系統，搭載視窗的PC幾乎無縫地融入人們生活每一部分，它是連結個人工作、遊戲、娛樂及與其他人溝通的數碼化平台，與蘋果公司iOS及硬體的生態圈及谷歌Android陣營攤分桌面與流動終端兩大市場。

（視覺中國）

M1晶片橫空出世 Mac全面顛覆PC領域

不過，隨着蘋果公司自主研發的Apple Silicon（M1）系列於去年底橫空出世，這款入門晶片具備超強算力、低功耗及低成本等優點，能夠顛覆傳統PC領域，迫使競爭對手的微軟及英特爾必須在作業系統（軟體）及晶片（硬體）大革新。

據市調機構IDC數據顯示，今年Mac出貨量較去年同期增長一倍。蘋果公司首席執行官Tim Cook於今年4月提到，現時銷售的Mac機中有一半以上由M1驅動。搭載M1的Mac機的銷情如此火熱，未來M1的繼任者（或稱M2與M1X）對PC的衝擊更難以想像。據悉，新一代M1處理器的技術規格將於短期內公布。

Windows 11作業系統的發布時間剛好緊接Windows 10最新升級版下載時間，對Windows 10符合資格的用戶可以免費升級，微軟於下周提供早鳥試用版，在今年稍後將搭載在所有推出的新款PC中，明年會有獨立版本應市。

在拓展開放式平台上，強者恒強的故事一直上演。平台的競爭力在於擁有龐大的消費族群以及第三方應用軟體的支援，作業系統亦如是。目前全球搭載Android的終端數目超過30億部，應用軟體App數目逾300萬，搭載蘋果各類OS（包括iOS、iPadOS及MacOS）的終端數目則達16.5億部，應用軟體App數目逾200萬，由App建立的生態圈已經成為以萬億美元的大生意，想建立新的作業系統挑戰既有的傳統勢力幾乎是不可能之舉。

Microsoft 重新設計過Apps之間的過場、畫面轉向時的動畫效果等等，使 Windows 11 的操作體驗追近 iPad（圖 Windows Central）

不能打敗敵人 不如加入陣營共享多贏

俗語說得好，對於不能打敗的敵人，倒不如加入其陣營，冀在市場上分一杯羹。正正因為微軟未能建立與蘋果及谷歌堪比的流動App生態圈，Windows 11作業系統最大特色是將內置的App商店微軟商店（Microsoft Store）也重新改版，不但支援傳統的應用軟體，並且新增對Win32應用軟體型態（如Chrome瀏覽器）的支援，可以直接執行Android應用軟體，而這項新增功能從Windows 10的更新版已可看出端倪。

另外，微軟和另一科網巨頭Amazon合作，將Amazon AppStore上的Android App和遊戲目錄整合到Windows 11上，使用者可以在PC上下載來自Amazon AppStore的Android App到桌面環境來執行應用。

最有趣的是，開放App開發者使用自建的商業平台或第三方平台來管理App，即不需微軟商務平台來管理，便不會有任何抽成費用，意味開發者可以保留所有營收，包括遊戲或App都支援免抽成模式。這一抽成方式正好與蘋果公司對旗下AppStore的應用軟體營收抽取三成蘋果稅（Apple Tax）有著鮮明對比。

在近年火紅遊戲Fortnite的開發商Epic Games與蘋果引起爭端的個案中，Epic Games在Fortnite的iOS和Android版加入了一項具爭議的更新，允許用家繞過App Store或Google Play商城的官方認證下，直接向Epic購買遊戲中數位貨幣「V-Bucks」點數，變相不需向蘋果繳付營收的三成費用，結果遭蘋果以違規理由將Fortnite遊戲下架。

《Fortnite》（要塞英雄）是目前炙手可熱的遊戲，這次下架事件不止Epic Games，背後更涉及蘋果（Apple）、Google、騰訊幾間公司的角力。

雖說蘋果App主要建基於流動領域，但目前新一代Mac機及PC上執行遊戲程式的場景非常普遍，所以微軟對兼容Android的App作出更具彈性的收費方式，對Google Play商城固然構成壓力，未來Windows 11兼容應用軟體的iOS版亦未可料。簡言之，此舉對蘋果高抽成及對應用軟體的嚴格控制有著警剔作用，開發商或要求蘋果放寬對其於AppStore的限制。

若開發商需要微軟商務平台來管理App，應用軟體則抽成15%，而遊戲抽成12%，而以上收費調整，將於7月28日起生效。

兼容Android對應用開發商百利無一害

Windows 11兼容Android的App，對谷歌Android其實利多於弊，好處是谷歌對Android版本的技術升級握有主動權，仍牢牢掌握Android生態圈，但可能要就管理App方面向微軟讓利。然而，對Android的第三方軟體開發商卻是百利而無一害，因為開發商對平台的議價能力增加，還有一點值得注意，就是華為鴻蒙系統要說服120萬技術人員加入開發鴻蒙應用軟體的難度大增，既然Windows 11已經營造執行Android的App的場景，要中小型開發商另花資源開拓新市場的誘因亦有所降低。

事實上，在開放式系統的網絡世代，作業系統為了爭取最多持份者以便盤活本身的平台，自然要兼容更多元技術型態的應用軟體，作為開發商，為了爭取更大的受眾基礎，亦要追求跨平台的應用，這也是未來開放平台發展的趨勢。即使一向以專有App生態圈自居的蘋果，近期亦從善如流作出改變。

在即將於第三季上市的iOS 15新作業系統，雖然沒有推出即時通訊應用iMessage的Android版，令蘋果粉絲對這款人氣軟體未能跨平台應用有些失望，但另一款人氣視訊通話應用FaceTime則會在Google Play商城上架。至於Windows 11新版同樣將視訊會議應用軟體Teams直接整合至系統上，現時Teams用戶可以由視窗、Mac、Android及iOS接入Teams應用，相信可以為市佔率不高、但疫情期間增長迅速的Teams應用注入生氣，以應對來自競爭對手FaceTime及Zoom的威脅。