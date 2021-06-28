YesAsia時尚跨境電商　善用網紅佈局　踏入速增快車道｜聶振邦

撰文： 聶SIR 最後更新日期： 2021-06-28 08:00

環球人口與疫情共處超過一年半，適應了「宅經濟」的新常態，市民逐漸習慣並樂於進行網上消費，上週已通過港交所上市聆訊的喆麗控股（YesAsia），掀起新股市場關注。畢竟現時在港IPO尋求集資企業，多為生物科技和管物類別，並且多為中資背景，而喆麗控股則為電商平台股，並且是香港網上零售商，加上歷史悠久。在具備行業稀缺性的有利條件下，受到市場注目是合理結果。

YesAsia自1998年起經營電子商務業務，迄今累積逾20年的產品及市場開拓經驗，從事採購亞洲時裝與生活時尚、美容及娛樂產品。

千禧前已早著先機佈局

根據聆訊文件資料，YesAsia主要透過網上平台出售產品，並以部分透過線下B2B銷售渠道出售的娛樂產品作輔助。時裝與生活時尚及美容產品分部，擁有兩大電子商務平台YesStyle.com、AsianBeautyWholesale.com分別面向B2C及B2B客戶；娛樂產品分部，則擁有電子商務平台YesAsia.com及線下B2B銷售渠道，分別面向B2C及B2B客戶。就歷史軌跡來看，不難看出管理層高瞻遠矚，還未進入千禧時代，早於1998年4月已推出首個電子商務B2C平台www.YesAsia.com，專注於娛樂產品銷售。

收入複合增長逾四成二

其後為適應行業變遷及客戶需求，於2006年7月推出電子商務B2C平台www.YesStyle.com（YesStyle），務求迎合近年亞洲時裝與生活時尚產品 (尤其是韓國美容產品) 的普及趨勢。始至2017年8月，YesAsia推出www.AsianBeautyWholesale.com （AsianBeautyWholesale），主打為業務而有採購需要的客戶。自2002年2月起，線下B2B銷售業務則主要面向日本當地的娛樂零售商銷售娛樂產品。

這個由香港作起點，向亞洲進發的市場策略，令YesAsia業務得以穩健發展。業績近年均保持正向增長，於2020年總收入約1.73億美元，較2019年約1.18億大幅增加47.4%，而較2018年的8,536萬美元更增加超過一倍，由2018至2020年的複合增長率達42.5%。

（YesAsia文件披露截圖）

意見領袖營銷已見成果

現時YesAsia採用全面的數碼營銷策略，結合各種媒體工具以提高對目標消費群體的接觸面。除了社交媒體營銷、績效營銷及保留營銷外，YesAsia亦已採用意見領袖營銷計劃，利用意見領袖及KOL的龐大追隨者群體，以提高YesAsia曝光率及加強與客戶的互動。

KOL計劃始於2018年1月，其後於2019年2月推出屢獲殊榮的YesStyle意見領袖計劃。目前，全球多達15萬名KOL及意見領袖已加入意見領袖營銷計劃，為集團提供數以百萬計的龐大追隨者群體的用戶。截至2018和2019年底，意見領袖營銷計劃所得收益分別佔YesStyle總收益比重之1.2%和7.9%，大增逾5.58倍；截至2020年9月底更進一步提升至16.6%，權重佔比再現倍翻，證明是恆之有效的營銷策略。

憑藉深耕電商行業多年的經驗，亦作為國際電子商務門戶及大型娛樂產品渠道，YesAsia業務不僅遍及全球多個市場，並於主要市場，即美國、英國、澳洲及加拿大取得領先優勢，均已擁有龐大的客戶群。

截至2020年9月30日，YesAsia已在主要市場（即美國、英國、澳洲及加拿大）分別向約170萬名、40萬名、30萬名及30萬名累計客戶提供服務。YesAsia於2019年別在美國、英國、澳洲及加拿大的全球跨境電子商務韓國美容零售商中排名第六、第三、第一和第一。現時亦專注於在全球各地開拓新市場，在其他國家及地區向約120萬名累計客戶提供服務。憑著電商零售具大發展潛力，加上超過23年的發展佈局，足見於招股時具備認購作中長線投資吸引力。

聶振邦（聶Sir）|｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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