天文台取消黃色暴雨警告　港交所：下午1:30復市　不設盤前時段

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-06-28 12:41

香港天文台在上午8時20分發出黑色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。

【12:30】取消黃色暴雨警告

天文台在下午12時30分取消黃色暴雨警告信號。

【11:45】改掛黃雨信號

香港天文台在上午11時45分改發黃色暴雨警告信號。

港交所宣布，由於天文台已解除黑色暴雨警告，證券市場及衍生產品市場及滬深股通將於今日下午1時30分恢復交易。

當證券市場恢復交易時，將不設開市前時段。設有開市前時段之衍生產品合約，其開市前時段將於下午1時開始。

【11:05】改發紅雨 港股料下午13:30復市

香港天文台在上午11時05分改發紅色暴雨警告信號。

據港交所指引，下午交易時段將於下午1:30開始。

至於衍生產品市場的下午交易時段將於信號/極端情況/警告解除後兩小時，或下午1:00開始，以較遲者為準。

【09:10】早上交易時段暫停

根據港交所公布，由於黑色暴雨警告於早上9時仍然生效，早上將暫停交易。

【08:55】港交所：證券及衍生產品市場延遲開市

港交所指，由於天文台經已發出黑色暴雨警告，證券（包括滬深股通）及衍生產品市場之早上交易時段均會延遲開市。

倘黑色暴雨警告於早上9時仍然生效，早上將暫停交易。

倘黑色暴雨警告於中午12時或之前取消，香港交易所證券（包括滬深股通）及衍生產品市場的主要產品將於下午恢復交易，並會在黑色暴雨警告取消至少兩小時後的整點或30分開始交易。

倘黑色暴雨警告於中午12時仍然生效，證券（包括滬深股通）及衍生產品市場將會全日暫停交易。

【08:30】開市時段取消

根據港交所規定，開市時段將會被取消，若上午9時前不能取消黑色暴雨警告信號，開市前時段及早上交易時段將被取消。