天文台改發黑雨　早上交易時段暫停　即睇港交所安排｜持續更新

撰文： 翟梓謙 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-28 09:46

香港天文台在上午8時20分發出黑色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。

【09:42】亞太股市普遍偏軟

亞太股市普遍偏軟，日經225指數最新跌21點或0.08%，報29044點。韓國KOSPI指數最新升1點或0.05%，報3304點。

澳大利亞S&P/ASX200指數最新報7292點，跌15點或0.21%。

【09:36】內地股市普遍向上

內地股市普遍向上，上證指數開市3612點，最新報3609點，升2點或0.06%；深證成指開市報15082點，現升78點或0.53%，報15082點。

滬深300開市報5253點，現升10點或0.21%，報5250點；創業板指開市報3356點，現升21點或0.65%，報3369點。

【09:30】道瓊斯指數期貨升約20點

道瓊斯指數期貨升約24點，最新報34357點；納斯達克100指數期貨跌約2點，報14336點；標普500指數期貨升1點，報4272點。

根據Coindesk數據顯示，比特幣（Bitcoin）一度回升至37,000美元水平，最新報34,465美元，24小時內升幅達5%。

【09:18】黑期升約50點

「黑期」今早最新升約50點在29300點附近，盤中高見29347點，最低見29198點。

【09:10】早上交易時段暫停

根據港交所公布，由於黑色暴雨警告於早上9時仍然生效，早上將暫停交易。

【08:55】港交所：證券及衍生產品市場延遲開市

港交所指，由於天文台經已發出黑色暴雨警告，證券（包括滬深股通）及衍生產品市場之早上交易時段均會延遲開市。

倘黑色暴雨警告於早上9時仍然生效，早上將暫停交易。

倘黑色暴雨警告於中午12時或之前取消，香港交易所證券（包括滬深股通）及衍生產品市場的主要產品將於下午恢復交易，並會在黑色暴雨警告取消至少兩小時後的整點或30分開始交易。

倘黑色暴雨警告於中午12時仍然生效，證券（包括滬深股通）及衍生產品市場將會全日暫停交易。

【08:30】開市時段取消

根據港交所規定，開市時段將會被取消，若上午9時前不能取消黑色暴雨警告信號，開市前時段及早上交易時段將被取消。