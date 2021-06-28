茅台推出紅酒！　首款3299元限產9999盒　要3年實現A股上市

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-06-28 09:55

《證券時報》報道，飛天茅台官方價1499元人民幣，而一款高端茅台葡萄酒定價已達3299元/盒，價格已經超過最新年份的53度飛天茅台市場價。網友調侃茅台葡萄酒是否能喝出醬香味。

據「茅台時空」消息，茅台青鸞乾紅葡萄酒正式上市，該款產品以「品質標杆」「鎮莊之寶」為產品定位，在茅台葡萄酒「打造全方位高品質體驗，讓定價為3299元/盒，產量僅9999盒。

茅台葡萄酒是貴州茅台控股股東茅台集團的控股子公司。今年4月，茅台葡萄酒提出在「十四五」規劃中，茅台葡萄酒要實現A股主板上市三大目標。沒交錢茅台葡萄酒已經着手進行股權改造，在3到4年時間裏，實現茅台葡萄酒主板上市。

未來擬登陸A股

據瞭解，茅台葡萄酒是貴州茅台控股股東茅台集團的控股子公司貴州茅台酒廠（集團）昌黎葡萄酒業有限公司（簡稱「茅台葡萄酒」），與上市公司貴州茅台無關。

官網顯示，茅台葡萄酒2002年7月組建成立，位於被國家命名為「中國釀酒葡萄之鄉」和「中國乾紅城」的河北省昌黎縣，生產公司佔地面積3.65萬平方米，擁有設備先進的現代化發酵站，佔地面積1.96萬平米，並擁有5000畝標準化葡萄種植基地。年原酒發酵能力1.2萬噸，成品酒生產能力1萬噸，擁有總資產4.15億元。

天眼查顯示，茅台集團是茅台葡萄酒控股股東，持股89.26%；泉州德聲投資有限公司持股10.74%。

業績方面，2018年，茅台葡萄酒實現扭虧為盈；2019年，茅台葡萄酒全年實現銷售收入按年增長39.5%，利潤按年增長167%；2020年茅台葡萄酒全年實現銷售收入按年增長23%，利潤按年增長39.7%。

登陸A股是茅台葡萄酒的目標之一。今年4月5日，成都春糖會上，茅台葡萄酒公司指出，2021年，是茅台葡萄酒公司開啓品牌新紀元的關鍵時期。在「十四五」規劃中，茅台葡萄酒要實現產品銷量領先、品牌躋身行業主流、實現A股主板上市三大目標，細分三個階段目標。

第一階段（2021年），是品牌提升期，要塑造茅台葡萄酒中國高端品牌形象；第二階段（2022-2023年）是業績增長期，茅台葡萄酒要實現業績持續增長，成為行業主流；第三階段（2024-2025年）是加速發展期，茅台葡萄酒要全面完成「十四五」戰略目標。

上市葡萄酒企估值低

與茅台葡萄酒的遠大目標相比，目前A股的葡萄酒上市公司數量和估值都一般。

申萬葡萄酒指數5只成分股中，三隻為ST股，市值最高的張裕A最新市值256.5億元，其餘四家市值均在60億元以下。但相比估值，今年幾家葡萄酒二級市場走勢卻異常凌厲。

申萬葡萄酒指數今年來累計漲幅16.64%，板塊內*ST中葡年內漲幅103.96%，ST通葡漲幅100%，ST威龍漲幅50.25%，而非ST股的兩隻成分股張裕A和莫高股份年內跌幅均逾14%。

近年來，中國已成為世界上葡萄酒消費增長最快的市場，人均消費葡萄酒達到1.3升。相比國際人均消費7.5升，歐美髮達國家人均30L左右的消費量，中國經濟的快速發展、中產階級人數的不斷增長，讓葡萄酒市場擁有了巨大的發展潛力。

消費增長迅速，但國產葡萄酒產量卻多年下滑。從數據來看，中國葡萄酒產量已連續8年下滑。2016年，中國規模以上葡萄酒企業240家，葡萄酒總產量113.74萬千升；銷售收入484.54億元，利潤總額48.70億元；虧損企業32個，企業虧損面為13.33%。

到2020年，規模以上葡萄酒企業僅為130家，完成釀酒總產量41.33萬千升，按年下降6%；中國葡萄酒的產量41.33萬千升，按年下降6%。銷售收入100.21億元，按年下降29.82%；利潤2.59億元，按年下降74.48%。

相比白酒市場，上市葡萄酒相差巨大，5家A股上市葡萄酒企總市值不過400億元，而A股上市白酒公司中，市值超過400億元公司就有11家之多，市值超千億的更多達6家。