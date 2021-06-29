中國燃氣挫逾半成　績後多間大行下調目標價｜港股異動

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-29 10:49

中國燃氣（0384）昨日公布年度多賺14%兼宣布全年派息55仙，惟股價卻大挫近7%，低見23.55元，創一周新低，現造價23.95元，仍跌5.3%，成交額1.94億元。

集團公佈，截至2021年3月31日止之全年業績，期內擁有人應佔溢利增長14% 至104.8億元；派末期息45仙，全年股息則為每股55仙，按年增長10%。期內，總收入增長17.5%至699.8億元，天然氣售氣總量增長23%至312.1億立方米。

多間大行發報告下調中燃目標價

瑞銀發表研究報告指，中燃業績大致符合市場及該行預期，盈利增長主要受家用燃氣銷量增長、利潤水平輕微提升及新增值服務業務所帶動，惟有部分被接駁業務所拖累。此外，該行認為中燃正實現其業務轉型，經營現金流增長至80億元，增速高於經營利潤的4%，期內自由現金流轉正，收入分佈上亦有所調整，故對其維持「買入」評級，目標價由42.5元下調至40元。

瑞信亦下調中燃股份目標價，由38元降至33元，評級維持「跑贏大市」，並調低集團2022至2023財年每股盈利預測13%至14%，以反映近期配股出現的稀釋及接駁費假設下調。

滙豐研究指把中燃目標價由35元下調至32元，並維持「買入」評級。另大和及摩根大通分別發表報告指，將中燃維持「持有」及「增持」評級，將目標價由29.75元和36.7元，降至24.9元和31.5元。