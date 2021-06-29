大快活對今年生意感樂觀　計劃在港增設12至13間分店

撰文： 梁翠麗 最後更新日期： 2021-06-29 19:53

大快活（0052）公布截至今年3月底止全年業績，年度盈利為1.53億元，按年增1.52倍，末期息60仙，全年派息90仙，派息比率約為76%。

大快活扣除政府補貼後，全年虧損3,000萬元，香港市場同店銷售亦下降約15%。行政總裁羅輝承指疫情令市民減少外出用餐，加上政府的防疫措施，令生意受到影響，惟對今年表現樂觀。

執行主席羅開揚表示，冀望公司派息比率維持在70%至80%，惟預期公司會進行更多投資，因此會保留資金發展分店。他又指，雖然堂食生意下跌，惟外賣服務以及「Click and Collect」網上點餐平台的銷售卻大幅增加，當中「Click and Collect」約佔營業額約百分之十幾。

羅輝承指今年會積極在中港兩地開設門市，計劃在香港增12至13間分店。（歐陽德浩攝）

計劃在港增設12至13間分店

羅輝承指今年會積極在中港兩地開設門市，計劃在香港增12至13間分店，希望於商戶區、消費區、住宅區等地方物色相宜租金的新店位置。而特色餐廳的表現良好，會計劃在港增開幾間「一碗肉燥」。他表示因應疫情大部分的業主都願意減租，今年4至6月的租金亦有所下調。期內員工數目減少200人，羅輝承稱飲食業自然流失率高，本年會繼續增聘人手。

被問及2020至2021年財政年度控制成本時，羅輝承指出既面對大環境影響，同時原材料價格亦有雙位數升幅，整體上「不覺得做得不好」。除了與餐廳業主商討租金優惠，與及主要物流供應商商討等措施以降低成本。

大快活在4月完成收購整條烘培生產線，羅輝承希望可以增加烘培產品和降低相關成本等，並會繼續發展大灣區，開設更多特色餐廳。他表示希望今年內會在內地增至20間門市，至明年底加開至30間。內地新店面積會較小，而且以外賣為主。