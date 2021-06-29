壹傳媒就出售台灣蘋果日報簽意向書　或下月底前簽訂正式協議

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-29 20:03

壹傳媒（0282）發公告指，今日與潛在買方就出售包括台灣《蘋果日報》的Amazing Sino全部股權訂立意向書，並接受其項下不具法律約束力的建議。建議須待簽訂合同及經盡職審查，潛在買方預期於2021年7月9日或之前完成該等事項。

訂約方同意致力於今年7月30日或之前簽訂正式交易協議。

根據公司董事所深知、盡悉及確信，潛在買家為獨立於本公司及其關連人士之第三方（定義見上市規則）。倘若及當有進一步事態發展時，集團將適時另行刊發公告。

壹傳媒繼續停牌，直至另行通知。

台灣蘋果日報於上月18日起已停刊

壹傳媒於今年4月19日曾表示計劃出售持有包括台灣蘋果日報及位於台灣一所物業的公司，當時《蘋果日報》引述壹傳媒行政總裁張劍虹回覆時稱，出有關商討屬非常初步，現階段只是對方表達了意願。管理層表示除了考慮價格外，台灣《蘋果日報》全體員工的權益也放在首位。

其後4月28日壹傳媒指出考慮買家表明的要約，認為按照買方表明的條件進行建議出售，不符合其利益，因此已與買方簽署有關諒解備忘錄終止通知。

上月14日台灣蘋果日報於網上向讀者發信，指因營運上虧損持續，在非常不得已情況下，壹傳媒集團決定《台灣蘋果日報》紙本停刊，集中資源發展《蘋果新聞網》，該報紙在同月17日出版最後一份，並於18日起停刊。