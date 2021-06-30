富臨全年蝕1.68億　流動負債遠超流動資產　核數師不發表意見

撰文： 梁翠麗 最後更新日期： 2021-06-30 11:32

富臨集團 （1443）昨（29日）公布全年業績，虧損1.68億元，按年收窄73.6%，不派末期息。期內，收益由18.53億元下跌36.7%至11.72億元； 毛利率1.8個百分點至67.1%。

流動性現緊張

截至2021年3月31日，富臨的流動負債超出流動資產3.57億元。公司並未履行銀行融資協議所規定的其中一項財務契諾，未償還借貸8,468須按要求償還。此外，富臨已逾期的租賃負債約為8,000萬元。

富臨表示虧損加上負債情況顯示存在重大不確定因素，可能會對集團的持續經營能力構成重大疑問。

獨立核數師「不發表意見」

獨立核數師報告就富臨的綜合財務報表「不發表意見」 ，指公司存在多項有關持續經營的多項不確定因素，又表示若集團無法持續經營，須將集團資產的賬面值撇減至其可收回金 額，為可能產生的任何進一步負債作出撥備，並要將非流動資產及非流動負債分別重新分 類為流動資產及流動負債。惟此等調整的影響並未有於綜合財務報表中反映。

公司採措施「撲水」 還債

管理層表示已於5月及6月取得新銀行貸款約2,500萬元，並須於有關提取日期起計一年後償還。未償還借貸則以集團物業作抵押，包括辦公室物業及兩個停車位，市值約1.77億元。

另外，集團主席楊維將以不低於現行市價購買富臨集團的物業，並將按一般商業條款或更佳條款將物業租予集團；楊維亦承諾必要時會提供額外資金以保持集團營運順暢。