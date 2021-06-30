港股上半年累升近1600點　舊經濟股跑出　郭Sir籲留意這兩個板塊

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-30 19:25

港股今日﹙30日﹚半年結，回顧「上半場」表現，自今年2月18日恒指一度升穿31000點後，便逐步回落，最低曾見27505點（3月25日）。其後次季一直反覆徘徊於27800點至29400點之間，悶足整個季度！

總結上半年，恒指累升1596點，收報28827點，未能重返二萬九點；恒生科指累跌270點，收市報8155點；國指累跌75點，收市報10663點。

恒指高低波幅逾4000點

總結上半年，恒指累升5.8%或1596點，高低波幅達4104點，最高見31183點，最低見27079點 。至於恒指成份股的表現，上半年最佳的三甲為碧服（6098）、中石油（0857）及安踏（2020）；而最差的則為海底撈（6862）、阿里健康（0241）及平保（2318）。

恒生科指方面，累跌3.2%或270點，波幅達3568點，最高見11001點，最低見7433點 。至於科指成份股的表現，首三位為舜宇光學（2382）、閱文集團（0772）及瑞聲科技（2018）；而尾三則為新東方在線（1797）、京東健康（6618）及阿里健康。

恒生國指方面，累跌0.7%或75點，波幅達1992點，最高見12271點，最低見10279點 。至於國指成份股的表現，表現最標青的頭三位為碧服、安踏及中信股份（0267）；而表現最曳則為海底撈、中國恒大（3333）及農夫山泉（9633）。

（01製圖）

航運、體育用品股已大升 專家指勿摸頂

上半年舊經濟板塊，如航運、體育用品股大升，表現均跑贏大市。其中安踏（2020）、李寧（2331）及特步（1368）升幅分別約48.74%、77.86%及278.29%；中遠海控（1919）及東方海外 （0316）年初至今均累漲超過1倍。

這兩個版塊升幅驚人，還會是投資者下半年的首選？人稱「郭Sir」的香港股票分析師協會副主席郭思治接受《香港01》訪問時表示，航運股在上半年升幅的確很高，由於運費持續加價，以現股價水平來看實在太貴，他認為運費不可能長期處於這個高水平。若投資者持有航運股的話，可以繼續持有或止向上望，但不建議高位追貨，相反他提議投資者可逐步減持。

（01製圖）

至於體育用品股方面，單看李寧（2331）在上半年的升幅已高出4倍，其市盈率目前達114倍，郭Sir認為若可回落至57至58倍市盈率的話，明年將有望維持增長勢頭，但升幅百分比將大不如前，因為去年的基數較低。假如市盈率維持目前高位則較難以倍數增長，但並不代表沒可能達30%增幅，所以目前股價已反映其去年業績，而且偏高，不建議追貨。

不過考慮到未來幾年或會有大型體育的盛事，無論是李寧、特步（1398）或安踏（2020）在今年內仍然看好。當然目前存有未知知數，因為部份國家仍因疫情而實施封關措施，所以郭Sir建議留待業績報告發佈後再作部署。

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，展望下半年，看好新經濟及金融板塊。（香港01）

下半年可留意新經濟及金融板塊

展望下半年，郭Sir表示第三季看好新經濟及金融板塊。他認為新經濟股如騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）、京東（9618），以至快手（1024），表現仍處於整固等變的格局，加上美國納斯達克指數持續破頂，相信一眾新經濟股有望下半年追落後，投資者可持觀望態度。

此外，他亦建議投資者留意金融股板塊，銀行股如滙豐（0005），假若該行派發中期息，部份較保守的基金公司或會重新部署，不過他補充滙豐股價則不會有爆發性的上升，對於中線投資者可算是穩陣。