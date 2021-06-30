友和申主板上市　去年賺逾2800萬　日本城母企、騰訊高層有份投資

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-06-30 21:56

本地電商友和集團今日﹙30日﹚向港交所遞交主板上市申請，民銀資本為獨家保薦人。

友和集團成立於2013年，據弗若斯特沙利文報告，按網站流量計，友和於香港以電子產品及家庭電器為主的電子商務平台位列榜首。

去年賺逾2800萬

友和OMO業務總收益在過去三個財政年度的複合年增長率為107.1%。2018/19財年、2019/20財年及 2020/21財年，公司收益分別為1.35億元、2.59億元及5.23億元，溢利則分別為1,227萬元、1,832萬元及2,873萬元。

友和採用線上線下融合(OMO)業務模式，營運友和電子商務平台，並分別於觀塘區及長沙灣區營運 兩間零售店。在2021年3月，友和電子商務平台的每月活躍用戶數量超過180萬。截至2021年6月22日， 友和電子商務平台產品組合涵蓋逾23,000項SKU，註冊會員超過590,000名。

日本城母企、騰訊高層有份投資

公司兩名創辦人徐嘉穎（Kathy）和行政總裁胡發枝（Franz）分別畢業於港大及科大商科，是首批獲香港政府旗下「創科創投基金計劃」投資的公司之一，旨在鼓勵更多基金投資本地創新科技初創企業。

在全球發售前的股東架構中，海闊天空創投、日本城母企國際家居零售有限公司(1373)、Welight Innovation L.P.(由騰訊集團執行副總裁吳宵光間接全資擁有)，及愛點擊集團(ICLK.US)主席薛永康為首次公開發售前投資者，分別持股 8%、2.8%、2.5%及 1.7%。