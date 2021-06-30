新創建近19億售碼頭股權　執董鄭志剛︰優化業務策略令布局更清晰

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-06-30 22:21

新創建集團﹙0659﹚宣佈，於2021年6月30日交易時段後，就建議出售廈門集裝箱碼頭集團全部20%股權，與廈門國際港務股份有限公司(3378) 訂立框架協議，作價為15.68億元人民幣(相當於18.78億港元)。

交易完成後，新創建將不再持有廈門集裝箱碼頭任何股權，並完全退出港口相關的投資。

集團計劃把出售資產所得資金，繼續加大現有業務的投資，同時物色富增長潛力、提供可觀回報及穩定收入的新項目，例如近年投資公路、保險及現代物流等新項目，旨在達致長遠可持續增長，支持可持續及漸進股息政策。

出售非核心資產 套近200億

新創建行政總裁馬紹祥認為，是次建議交易在合適的時間及估值下進行，讓集團釋放資產價值，可以重新分配資源。

新世界發展(0017)執行副主席兼行政總裁及新創建執行董事鄭志剛表示，企業發展必須與時並進。過去3年半，新創建跟隨母公司新世界發展的步伐，推行優化業務策略，成績斐然，我們的業務及發展佈局更清晰，資源調撥運用更具策略性。

他補充，新創建至今透過出售非核心資產套現接近200億元，穩固的財政實力與業務根基，讓集團踏上一個新台階，為投資者及股東爭取更佳回報。