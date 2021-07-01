美股收市｜標指再創新高半年狂漲14%　滴滴美股首日一度升近兩成

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-07-01 05:29

標普500指數在6月最後一天再升至歷史新高，收盤報漲0.13%至4297.5點，並創下連續第五個收盤紀錄。沃爾瑪、高盛帶動道瓊斯工業平均指數上漲約210點至 34502.51。納斯達克綜合指數滯後，下跌約0.17%至14503.95。

中國網約車滴滴 (DIDI) 週三在紐約交易所上市首日股價一度飆升近兩成，其後升幅收窄，收市報14.14美元，貼近招股價格每股14美元。這家估值高達到800億美元的中國網約車巨頭，此次上市籌集44億美元，是繼阿里巴巴（BABA）2014年紐約上市籌集250億美元以來，中國公司在美國最大規模的上市交易。

標普500指數連續第五個月上漲，6月份漲逾2.1% ,今年迄今上漲了14%，創下2019年以來的最佳上半年表現。而納指和道指今年以來分別上漲了12%。

投資者無懼高通脹，繼續買入股票，博美聯儲為經濟復蘇維持寬鬆政策。今年迄今為止道指的三大贏家分別是高盛（GS），全年漲幅超過40%，而美國運通（AXP）和 Walgreens Boots Alliance（WBA） 今年以來均漲了30%以上。

恆指夜期收漲0.06%，報28648點，低水180點。