美國財長耶倫：130個國家同意支持設定全球最低企業稅率

撰文： 李進 最後更新日期： 2021-07-02 08:21

綜合媒體報道，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）週四（7月1日）宣佈，130個國家已同意對全球企業徵收最低稅率，佔全球90%的GDP和與會139個國家中的絕大部分。這是改革國際稅收規則的更廣泛協議的一部分。經濟合作與發展組織（OECD）同時表示，後續稅改框架的剩餘要素以及實施計劃，將在2021年10月完成。

如果全球最低企業稅率得到廣泛實施，將有效終結跨國公司將總部遷往愛爾蘭和英屬維爾京羣島等低稅收司法管轄區的做法，儘管它們的客戶、業務和高管都在其他地方。

「幾十年來，美國參與了一場適得其反的國際稅收競爭，降低了我們的企業稅率，卻眼睜睜地看著其他國家相應地降低了它們的稅率。這樣競爭的結果便是全球範圍內的逐底競爭：誰能進一步更快地降低企業利率？沒有一個國家贏得過這場競賽。」耶倫在一份有關該協議的聲明中表示。

耶倫説：「今天，由佔全球GDP 90%以上的130個國家達成的這一協議是一個明確的信號：「逐底競爭」離結束又近了一步。」

據報道，該協議還包括一個取消數字服務稅的框架，該稅針對的是美國最大的科技公司。

耶倫的聲明沒有明確指出全球最低稅率的實際設定，但拜登政府一直在推動至少15%的稅率。

美國總統拜登（Joe Biden）表示，期待就全球最低企業稅繼續談判並在秋季聲明中達成全面協議。139個國家中有130個國家簽署協議支持改革全球企業稅率，9個國家沒有簽署稅收聲明，愛爾蘭是其中之一。

20國集團（G20）的財政部長和央行行長定於7月晚些時候在義大利威尼斯舉行會議，預計國際稅收計劃將是會議的主要議題。