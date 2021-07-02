美非農數據　港股回調機會高　中升（0881）百億新收購｜早市部署

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-07-02 09:23

港股經過七一假期後今早復市。雖然美股隔晚三大指數齊升，標指連升六日創新高，不過今晚將公布重要的官方就業報告，料投資者會先行觀望，加上內地A股表現反覆疲軟，相信港股今日回調機會較高。板塊方面，今日要留意半導體股及濠賭股，以及個股汽車經銷商中升。

今晚美股將公布重要官方就業報告——非農就業新增職位，市場現預期會有70萬個新增職位，不過早前就業數據已經連續兩個月令市場大為失望，並觸發美股回調，因此預期今日投資者會先作壁上觀，恒指失守二萬九點後，進一步回調機會較高。

內地上日股市未有明顯升勢，上證指數及深證成指收市跌0.07%及0.8%，創業板指表現已經較為突出，一度衝上3500點，惟收市掉頭回落跌0.6%。內地股市的表現反覆偏軟，相信本港上市的中資股今日亦會借勢回調。

澳門濠賭股今日有望造好，6月澳門博彩收入65.35億元澳門元，按年增長8.12倍，優於市場預期(資料圖片)

值得留意是近期急升的半導體股，芯片產能短缺的問題再度發酵，上日半導體板塊在內地股市出現回調，同時美股市場亦受壓，美股半導體板塊ETF跌1.4%，跑輸大市，美光科技跌超5%，相信本港的中芯及華虹等芯片股份，會跟隨中美同業下挫。

另外，澳門濠賭股今日有望造好，6月澳門博彩收入65.35億元澳門元，按年增長8.12倍，優於市場預期，是連續5個月錄得按年增長。再者，市傳香港與澳門擬在本月中恢復有限度通關，留意龍頭股銀娛及金沙股價仍徘徊近期低位，相信有反彈空間。

個股可關注內地汽車經銷商中升(881)，怡和集團昨宣布，將旗下經營的級汽車「梅賽德斯-奔馳」（Mercedes-Benz）內地經銷業務的仁孚中國，出售予中升，作價逾100億港元。中升主席兼大股東黃毅表示，期望透過交易進一步加強與怡和在內地的合作關係。

雖然今次交易涉及配股，不過黃毅仍會維持大股東地位，持股55.53%，而且配股作價較前收市價折讓不足2%，幅度輕微，同時考慮業務能和中升本身業務帶來協同效應，相信今日股價有望向好。