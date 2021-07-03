港股半年結不過不失　下半年如何部署？　呢類股望追落後｜伍禮賢

撰文： 伍禮賢 最後更新日期： 2021-07-03 09:00

經歷上半年的走勢後，恒指現時大概處於29,000點附近水平，對應今年年底的市盈率約為13-14倍，約處於過往平均值加一個標準差的水平，由於上市企業盈利水平預期在今年底年及明年都仍有進一步的提升，因此目前恒指對應這個市盈率是相對合理的。而上半年，港股在環球股市中升勢相對落後，亦導致港股不單延續過去在環球股市中低估值的情況，並令到這個情況更加的突出。

港股上半年表現相對落後

環球來看，今年以來直至6月29日港股收市後時段，環球股市都出現全面的升勢，不論美國、歐洲、亞洲等主要股票市場均表現出較大升幅。港股的回報相對落後，只是略高過日本股市，以及跑贏內地股市。

港股升幅落後一個較為重要的因素是受到內地股市表現拖累。但如果進一步對港股不同板塊拆解分析，可以發現工商、金融、地產、公用的傳統四大指數，表現總體仍算不錯，但是直接引致港股表現不及外圍股市的更大一個因素是科技股的低迷，期內恒生科技指數錄得近3%的跌幅。若將恒生科技指數放入環球市況比較的話，表現可謂格格不入，更為關鍵的是，今年上半年恒指科技指數曾經升超過三成，最後再出現倒跌。

伍禮賢認為，港股上半年相對落後的其一重要因素是，科技股的低迷。（資料圖片）

季檢後股份比重對港股表現影響深遠

須知隨著近年恒指公司對恒指進行一系列改革，新興經濟股份佔恒指比例越來越重，以6月份恒指最新一輪季檢實施後，單單ATM（阿里巴巴、騰訊、美團）三隻股份，比重超過兩成三。而現時恒生科技指數所有成分股加起來，則接近有29%。由此可見，科技指數由三成升幅到倒跌3%之間對恒指帶來的影響非常之大。

過往市場都會有分析指出，全球經濟復甦，帶來未來通脹及加息預期，導致科技股的估值出現下跌。這個看法固然沒有錯，但若以上半年全球市況來看，這個並未概括事實的全部，因為僅僅這個因素解釋不了為何美國科技股仍能大幅跑贏本港科技股的原因。即使現在看，美國科技股龍頭（例如Google、Microsoft、Amazon、Apple等）仍基本處於歷史高位附近，而回顧港股的ATM，則仍與高位有較大距離。

料下半年港股或挑戰31000點

但如果從基本面來看，今年首季，本港大型科技股的業績表現，其實大致與美國大型科技股相若。筆者認為，上半年內地對新興經濟股份的金融產品監管、反壟斷監管，是導致本港科技股走勢落後的重要原因。如果內地監管風暴在下半年逐步緩和，或逐步被市場適應，那麼科技股有望在基本因素支持下，出現追落後情況。屆時，再度成為拉動大市向上的動力。再加上經濟持續復甦，以及估值便宜等因素，預計港股下半年有機會挑戰31,000點水平。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大新鴻基證券策略師

*本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份