恒指半年累升1600點　新股旺場　滴滴赴美掛牌│巨子一周點評

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-07-02 12:41

上半年結束。恒指六個月來累計升近1600點，升幅5.9%。至於科指更掉頭倒跌逾3%，受累期內美債息抽升，以及資金換馬轉入傳統股份。至於內地股市，雖然滬市及深市主要指數表現平淡，滬指上半年累計微升3.4%，不過創業板指數卻表現突出，於6月最後一日，一度升至3500點，創六年新高，總結半年來累升逾17%，處環球股市指數中三甲位置。

小鵬汽車在港股上市的步伐遠快於二次上市的中概股(資料圖片)

雖然中港大市表現欠明顯動力，不過無阻企業積極IPO上市，本港股市有大批新股趕在上半年完結前招股，現時有合共14隻新股正在招股，為年內最旺。

市場焦點放在下周上市的新能源車股小鵬汽車之上。今日小鵬的美股率先獲納入富時羅素全球股票指數、富時羅素全球大型股票指數以及富時羅素新興市場指數，反映市場肯定。同時，IPO搶閘出場，投資者關心港交所可否受惠。下文精選本周《巨子icon》點評文章，請按連結閱覽全文。

1、創業板領漲全球主要指數 股民人均賺3.6萬｜2021上半年市場回顧

從全球重要指數上半年表現來看，法國CAC40是上半年漲幅最大的指數，累計漲幅達17.23%。創業板指緊隨其後，上半年上漲17.22%。(按連結閱讀全文)

2、2021上半年市場回顧｜疫情和脱歐雙重夾擊 英鎊往日榮光難再現

僅從全球支付貨幣體系排名中的角度來看，英鎊難以與歐元抗衡也在情理之中。畢竟，歐元的背後是地理版圖和經貿版圖都比英國大的歐盟。(按連結閱讀全文)

3、蘇寧生死抉擇：張近東出局概率大 阿里恐難接盤

顯然，蘇寧易購未來一旦復牌，大股東很可能不會是張近東，蘇寧的張近東時代也將結束(按連結閱讀全文)

4、滴滴上市首日微漲1%不及預期 國際化成敗決定股價高度｜企業熱評

對虧損可以寬容、對增長永遠飢渴，這是華爾街一貫的投資哲學。在此次成功上市之後，滴滴的國際化步伐只有加速而沒有任何回頭路(按連結閱讀全文)

5、小鵬汽車選擇雙重上市意在北水 蔚來理想回港將加速｜企業熱評

小鵬汽車在港股上市的步伐遠快於二次上市的中概股，雖然選擇了難度較高的「雙重主要上市」（Dual Primary Listing）的掛牌形式，但其IPO進程卻頗為順利，這對於蔚來、理想等接下來回港掛牌的中國造車新勢力而言，無疑是一個好消息(按連結閱讀全文)