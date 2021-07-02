羅兵咸料港IPO全年集資5000億元　有望擠身全球三甲

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-07-02 13:45

會計師行羅兵咸永道發表報告表示，香港IPO市場目前市況熾熱，並且有望在今年總集資額計可創下歷史新高，將再次擠身全球IPO市場三甲位置，僅次於美國納斯達克及紐約證券交易所。

本港上半年新股集資額逾2,000億元 按年增1.3倍

報告指出，今年上半年本港共有47家新股上市，按年減少27%，但集資總額2,129.6億元按年則上升1.3倍，主要受惠於集資超過100億元的大型新經濟企業上市，及中概股到香港第二上市。新上市的公司主要來自資訊科技及電訊、零售，消費品及服務業。

羅兵咸永道香港資本市場合夥人黃金錢指，隨著疫情後的經濟復蘇，香港新股市場上半年保持活躍。此外，生物科技公司在今年的上市活動將持續强勁，香港正逐漸成為亞洲生物科技公司上市的最佳平台。

料港IPO下半年集資逾百億元的公司約5至7間

羅兵咸預期今年有150家企業在港上市，主板市場首次上市企業有145家，集資總額將達到5,000億元。羅兵咸料下半年將有5至7間集資逾百億元的公司掛牌，合共集資750億至1,000億元，當中以ESG及消費類公司為主；集資50億至100億元的公司料有5至10間；集資少於50億元的公司料有逾80間。

黃煒邦補充，下半年有5至6間ESG相關公司掛牌，合共集資逾500億元，當中包括電動車、污水處理及環保相關公司。

A股IPO全年集資額亦有望達5,000億元人民幣

至於內地市場方面，今年上半年A股IPO也繼續顯現新冠疫情後的經濟復甦。目前有245家IPO於4個主要板塊上市，集資總額2,109億元人民幣，按年分別上升1.08倍及51%。

羅兵咸永道預計，今年內地IPO市場將平穩發展，全年會有430至490宗IPO，集資金額將達5,000億元人民幣。